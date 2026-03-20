Segundo día de quejas por excesiva demora en el RUN: usuarios piden más funcionarios

Desde ayer, muchos usuarios que todos los días hacen gestiones en la sede central del RUN se quejan de la burocracia y demora excesivas en las gestiones. Evidencia de eso es como cuando se dan números desde las 7:00, muchos optan por hacer fila desde las 6:00 para asegurar los turnos.

Cristian Cabrera, uno de los usuarios que realizan gestiones en el lugar, destacó que se avanza de a poco, pero falta mejorar, más aún considerando que en todo proceso de cambio tiene su tiempo, lo cual puede ir mejorando.

“Hay que mejorar los trámites. Tiene que ser mucho más rápido. No sé si sea el sistema, pero falta más funcionarios, que den entrada más rápido”, destacó.

El martes hubo una falla en el sistema, situación que se extendió desde las 9:00 hasta las 15:00 aproximadamente, lo que trabó todas las gestiones que se debían realizar en el lugar; sin embargo, hoy se solucionó el inconveniente y los trámites están un poco más fluidos.

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Quejas por demora en el RUN

Julio Chaparro, otro usuario, recordó que la falla en el sistema generó un retraso importante que se podía percibir con la larga fila de personas aguardando sus trámites, pero hoy ya pudo realizar en tan solo una hora el trámite que le correspondía.

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Para otros usuarios, la falta de funcionarios es el principal problema, ya que los que están en la sede no son suficientes para atender la alta demanda de gestión de documentos.

“Desastre, muy pocos funcionarios hay y eso deberían poner más. Se espera demasiado tiempo, deberían poner más funcionarios porque son muy lentos la verdad”, dijo uno de los afectados.

Otros entendieron que en algunos procesos y documentos, al unificarse, como los certificados de registro público con catastro, demora la expedición, lo que consideran comprensible.

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“Sería interesante en realidad que pudieran agilizar un poco más y que salga más rápido. No sabemos el volumen de trabajo, si hay mucho trabajo que se da entrada y todo eso, por eso es lo que tarda un poco. Escrituras públicas alrededor de 30 días corridos tarda. El plazo registrado anteriormente era de 20 días corridos. Ahora el plazo registral, según la nueva ley del RUN, es 20 días hábiles”, indicó otro de los usuarios.

Para otro, que calificó de “desastre” los trámites, el problema radica en los turnos, como las resoluciones en las que piden formularios que cambian en la semana.

La creación del Registro Unificado Nacional fue presentada como una reforma estructural necesaria para fortalecer la seguridad jurídica, transparentar la información y ordenar la delimitación de los derechos de propiedad.

El nuevo organismo funciona como un ente técnico-administrativo bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, con atribuciones de contralor sobre el catastro nacional y los registros públicos de bienes y derechos. Sin embargo, la concentración de funciones y la complejidad del proceso motivaron la queja de gremios como el de los escribanos sobre la real capacidad del Estado para absorber y coordinar estas tareas sin afectar la prestación de los servicios.