Seguridad, inversión y unidad: el discurso de Peña desde Paraguarí

El jefe de Estado, Santiago Peña, insistió en que no puede haber progreso sin seguridad, tanto en el ámbito físico como en el jurídico. En ese sentido, destacó la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional desde sus bases, con mejor formación, infraestructura y un marco legal actualizado.

La nueva sede inaugurada este viernes alberga actualmente a unos 200 aspirantes a suboficiales de la Policía Nacional, en el marco de una estrategia gubernamental que apuesta a fortalecer la seguridad como base del desarrollo.

El mandatario solicitó tomar la palabra, supuestamente fuera del programa establecido para dirigirse a los presentes, especialmente a los jóvenes en formación, a quienes definió como “la semilla” de un Paraguay en transformación.

En la ocasión, señaló: “Quiero agradecerles como paraguayo, como un compatriota que sueña con un país mejor, con más oportunidades y orgulloso de su identidad”, expresó Peña.

Recordó que una de las primeras acciones de su gobierno fue impulsar una nueva legislación policial tras casi 30 años, con el objetivo de establecer reglas claras de ascenso, disciplina y depuración institucional.

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“Queremos que estos jóvenes sepan que vale la pena hacer bien las cosas, que nadie les va a truncar su carrera, pero también que quien elija el camino incorrecto deberá enfrentar las consecuencias”, afirmó.

Plan de seguridad

Peña reconoció que los resultados en materia de seguridad no son inmediatos, pero defendió las decisiones adoptadas como parte de un plan estructural. Mencionó, por ejemplo, la expansión del Grupo Lince y la formación masiva de nuevos agentes.

Según detalló, fueron incorporados 10.000 nuevos efectivos entre 2024 y 2025, mientras otros 5.000 se encuentran actualmente en proceso de formación. “Nunca antes habíamos visto un crecimiento así”, subrayó.

No obstante, admitió que el camino implica sacrificios y medidas difíciles.

“Tuvimos que debilitar el sistema para luego fortalecerlo”, explicó, al referirse a la redistribución inicial de personal policial.

Asimismo, valoró que, con el respaldo de la gobernadora Norma Zárate de Monges (ANR-HC), se ampliará la sede de formación de los futuros policías con la incorporación de mujeres en las fuerzas de seguridad, adelantando que la institución prevé mejorar las condiciones para garantizar igualdad de oportunidades.

En este distrito también se inauguró la USF de la compañía Costa Primera y, de manera simultánea, quedaron habilitadas otras siete Unidades de Salud Familiar que brindarán beneficios a distritos como Quiindy, Acahay, Ybytymí, Ybycuí y San Roque González.

Gira por Sapucái y Caballero

En su visita al distrito de Sapucái, donde se dio apertura a la obra del futuro hospital básico, que será construido con recursos de la Gobernación, el jefe de Estado subrayó que, más allá de las obras de infraestructura, el mayor legado de su administración debe ser la unidad entre los paraguayos.

“El reencuentro entre compatriotas y el saber trabajar todos juntos, a pesar de las diferencias”, afirmó.

Inversión departamental

El Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, con sede en este distrito, fue construido por la Gobernación de Paraguarí. En la ocasión, la gobernadora Norma Zárate de Monges mencionó que la inversión fue de G. 7.300 millones provenientes de recursos del gobierno departamental y que este año tienen programada la ampliación de la institución para permitir también la incorporación de mujeres.

Por otra parte, en Sapucái se realizó la presentación del plano del futuro hospital básico, donde el gobierno departamental prevé invertir G. 1.400 millones. Se trata de un servicio importante que la comunidad anhela desde hace tiempo para contar con más especialidades, señaló el intendente local, Ariel Monges.

Agregó que, para tal efecto, se cedió el espacio donde funcionaba el mercado y que las mesiteras serán reubicadas frente a la Municipalidad local, en un proyecto a instalarse en ese lugar.

Trabajo coordinado permite lograr objetivos

Por su parte, la ministra de Salud, María Teresa Barán, destacó el modelo de gestión impulsado por el presidente Santiago Peña durante el anuncio del futuro hospital para este distrito.

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La secretaria de Estado resaltó que el proyecto es fruto de la coordinación entre distintos niveles del Estado. En ese sentido, detalló que la Municipalidad aportó el terreno, la Gobernación destinó los recursos para la construcción, mientras que el Ministerio de Salud asumirá el equipamiento, la provisión de personal y la puesta en funcionamiento del futuro centro asistencial.

Además, anticipó el acompañamiento de la Administración Nacional de Electricidad para garantizar los servicios básicos. Subrayó el impacto que tendrá el hospital en la calidad de vida de los pobladores, quienes durante años debieron trasladarse a otras ciudades para acceder a servicios médicos básicos.

“El sueño de tener un hospital propio se está haciendo realidad. Aquí las personas ya no tendrán que irse a otro lugar para internarse, hacerse estudios o dar a luz”, expresó la ministra.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, informó que en esta región se realizaron mejoras en el sistema eléctrico cuya inversión superó los G. 650 millones.

Baruja no asistió a entrega de viviendas

En General Bernardino Caballero, la comitiva se trasladó para la entrega de viviendas económicas a 54 familias, construidas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Sin embargo, el ministro Juan Carlos Baruja no asistió al acto oficial.

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Según trascendió, continúa con reposo médico luego de retirarse de una reunión realizada con líderes de bancada de la Cámara de Diputados, tras una discusión con el diputado opositor Raúl Benítez, quien le reclamó por la adjudicación de departamentos del programa de viviendas sociales al senador Javier Vera, alias Chaqueñito, y a otros funcionarios del MUVH.