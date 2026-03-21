Asunción: ¿Por qué está vallada la Plaza O’Leary?

La emblemática plaza Juan E. O’Leary de Asunción permanece hoy completamente vallada. Ubicada en el corazón del Centro Histórico, es una de las históricas 4 plazas del Panteón, las otras son las de la Democracia, de la Libertad y de los Héroes. Este espacio tiene hoy el acceso restringido al público.

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Gran parte de la infraestructura original de la plaza ha sido ya desmantelada. Los bancos antiguos y equipos de gimnasia fueron retirados y están amontonados en un rincón. Maquinarias y obreros trabajan para retirar los viejos pavimentos. Se visualizan profundas zanjas y montículos de tierra en diversos sectores de la plaza.

Los transeúntes observan con curiosidad el cerco perimetral que rodea actualmente todo el sitio. En esta nota, te contamos qué trabajos se realizan y cuál es la finalidad del proyecto.

Rica historia

El predio donde actualmente se ubica la plaza Juan E. O’Leary posee una rica carga histórica por haber sido la plazoleta del Templo de la Merced hasta la mitad del Siglo XIX. Posteriormente, funcionó allí el Mercado Guasú, hasta su demolición, a inicios del siglo XX.

Hoy, este espacio clave de Asunción atraviesa una nueva transformación. El motivo de la intervención responde al Proyecto de Resiliencia Urbana, encarado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), el Ministerio de Urbanismo (MUVH) y la Municipalidad de Asunción. Esta iniciativa busca revitalizar y modernizar los espacios del Centro Histórico, para devolverle el valor patrimonial.

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Los trabajos incluyen el soterramiento de cables y la mejora del drenaje pluvial. También se prevé la instalación de iluminación LED y la renovación completa de toda la pavimentación. El plan contempla además nuevas áreas verdes y un mejor paisajismo ciudadano.

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La obra está siendo financiada por el Banco Mundial. La inversión estimada en todo el Centro Histórico es de G. 70.000 millones, parte de una inversión total de US$ 105 millones, que incluye otros componentes. Junto a la O’Leary, se renovarán las plazas de la Libertad, Héroes y Democracia.