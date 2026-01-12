Ykua Francia: otra histórica plaza de Asunción que abandonó Nenecho

La histórica plaza Ykua Francia, ubicada en el barrio Trinidad de Asunción y patrimonio protegido por leyes nacionales y ordenanzas municipales, se encuentra hoy en ruinas.

Este deterioro, cuentan los vecinos, lleva años, pero se profundizó durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), pero se mantiene durante los primeros meses de la gestión de su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista).

Este espacio formó parte de la antigua quinta de Ybyray, donde vivió el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia. El Ykua era el sitio de donde las mujeres trinidenses recolectaban agua pura en cántaros para sus necesidades diarias.

Serios signos de abandono

Tras el reclamo de vecinos, ABC constató que el muro exterior está en ruinas y con pilares de uno de los accesos totalmente destruidos por falta de mantenimiento.

Escombros y basura se acumulan en las veredas perimetrales, donde el pasto crecido y las baldosas sueltas dificultan el tránsito peatonal. Las paredes muestran un avanzado avance de la humedad y el moho, evidenciando el descuido absoluto que sufrió el predio durante años.

El principal elemento de la plaza, el Ykua, está lleno de musgo y manchas de humedad en sus paredes de piedra. Hay basura acumulada dentro del pozo de agua histórico. Las rejas de hierro que protegen el manantial muestran signos de corrosión y están despintadas.

La escalinata que conduce al manantial muestra un serio deterioro estructural con escalones desprendidos y cubiertos de maleza y hojas. Los senderos y camineros tienen los cordones hundidos por la erosión y están cubiertos de tierra.

Se observan zonas con maleza alta que crece sin control entre las piedras y estructuras. La acumulación de hojarasca y frutas podridas obstruye los desagües naturales del sitio, generando una sensación de descuido municipal.

Olvidada

En la gestión de Rodríguez, la calle Capitán Ortiz, que bordea la plaza, fue alternativa a Molas López, durante la construcción del desagüe, pero ni siquiera entonces, el histórico espacio fue objeto de cuidado.