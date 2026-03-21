Prisión para sospechosa de vender a una joven por G. 200.000

Se trata de Sara Pedrozo Barreto, de 34 años, quien fue detenida en la ciudad de Curuguaty, el viernes último, por policías del Departamento contra la Trata de Personas de Alto Paraná. Se sospecha que ella habría tenido responsabilidad en la desaparición de Ruth Noemí Ortiz Barreto (23), registrada en enero de este año, del barrio San Isidro del citado distrito de Canindeyú.

La fiscala Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, es la que está al frente de la investigación relacionada al paradero de la joven de 23 años.

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En ese marco, la agente del Ministerio Público imputó a Sara Pedrozo por presunta comisión de los hechos punibles de trata de personas, establecido en el artículo 5 de la Ley N° 4788 de Protección integral contra la trata de personas, en concordancia con el artículo 6 de circunstancias agravantes y el art. 7 de circunstancias agravantes especiales.

En el marco de este proceso penal, el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas y, en consecuencia, dictó la prisión preventiva de Sara Pedrozo en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple).

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Procesada la habría vendido, según Fiscalía

De acuerdo con la hipótesis formulada por la fiscala Vivian Coronel, en base a datos recogidos en la investigación, el pasado 14 de enero de 2026, a las 11:00, con el objetivo de someter a Ruth Noemí Ortiz Barreto (23) a un supuesto régimen de explotación sexual, Pedrozo la habría captado.

La encausada habría utilizado artimañas para convencerla y, bajo engaño, habría trasladado a la joven desde el barrio industrial de Curuguaty hasta la ciudad de La Paloma, domicilio de Manuel Ramírez.

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En el lugar se presume que Sara Pedrozo habría recibido la suma de G. 200.000 de parte de aquel hombre, a cambio de que Ortiz Barreto mantenga relaciones sexuales con Ramírez. Desde entonces la joven de 23 años se encuentra con paradero desconocido.

Cabe señalar que luego de recibir la denuncia de la desaparición de Ruth Ortiz, el fiscal Carlos Rodrigo Giandinotto, interino de la Unidad Penal Nº II de la Fiscalía Zonal de Curuguaty, requirió a la comisaría interviniente informe detallado sobre las diligencias investigativas hechas tras tener conocimiento de la denuncia.

La familia de Ruth Ortiz denunció que la víctima salió de su casa en Curuguaty el 13 de enero de 2026 y presumiblemente se encontraría en el departamento de Concepción, en la localidad denominada Loreto. Por su parte, la fiscala Coronel dispuso la búsqueda y localización de la joven de 23 años.