Santa Teresa: obras de mitigación generan más caos vehicular, denuncia concejal

Pablo Callizo (PPQ), concejal de Asunción denunció en sus redes sociales que las obras de mitigación realizadas por el Paseo La Galería sobre la avenida Santa Teresa casi Aviadores del Chaco, no cumplen las exigencias requeridas. Según el edil, estas intervenciones, lejos de agilizar el tránsito están provocando más caos vehicular, lo que afecta a miles de ciudadanos diariamente.

Uno de los puntos más cuestionados es la ausencia de rotondas que estaban previstas originalmente para permitir giros en todas las direcciones del trazado. La falta de esta infraestructura obliga a los conductores a realizar maniobras complejas que congestionan la zona en las horas de mayor afluencia.

Lea más: Habilitan “tendedero” de chapas perdidas tras las lluvias en Asunción: cómo recuperarlas

La denuncia resalta que se cerró el paseo central para habilitar únicamente giros restringidos y selectivos a la izquierda para el ingreso a centros comerciales. Callizo señala que esta medida beneficia directamente a emprendimientos como el Paseo La Galería y al edificio Paseo 55, perjudicando al resto de los conductores.

En materia de seguridad vial, el concejal observó que, aunque existe señalización horizontal, persiste una grave falta de señalización vertical en puntos críticos. La ausencia de carteles que prohíban el estacionamiento en zonas clave permite que vehículos detenidos obstaculicen aún más el tránsito ya reducido.

Veredas inclusivas

La fiscalización hecha por el concejal también reveló que el proyecto tiene fallas en la tarea de unificar y ordenar las veredas a lo largo de toda la avenida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción devastada: Bello mantiene en ruinas, principales avenidas

Actualmente, las aceras presentan alturas irregulares y diseños incoherentes que dificultan el paso peatonal y representan un peligro para los ciudadanos.

Además, la presencia de materiales de obra y drenajes abiertos protegidos solo con mallas plásticas, agravan la inseguridad de los peatones.

Callizo exigió a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción que intervenga para hacer cumplir las normativas y defender los intereses de los contribuyentes.

Raudales

El denominado “nuevo eje corporativo” continúa siendo uno de los sectores más golpeados por las inclemencias climáticas, como la tormenta del pasado lunes.

Los fuertes raudales que se forman con cada lluvia demuestran que las obras de drenaje actuales son insuficientes para contener el agua. Esta situación de vulnerabilidad climática expone la precariedad de una zona que, en teoría es de ”de lujo", pero carece de infraestructura básica.

Lea más: Ciclista herido tras caer en un enorme bache de la calle Iturbe de Asunción

Ante la fuerza de las aguas que arrastran todo a su paso, pobladores de la zona “adornaron” el paseo central con un ingenioso “tendedero de chapas”. En mallas de obra, colgaron las matrículas metálicas perdidas por los vehículos durante el último temporal para que sus dueños puedan recuperarlas.