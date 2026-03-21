Vecinos de Luque claman obras para evitar inundaciones con cada lluvia

Las lluvias registradas el lunes último constituyeron un récord en acumulaciones, según datos oficiales y causaron desbordes e inundaciones en varias localidades, entre ellas la ciudad de Luque. Un equipo de ABC se trasladó este sábado hasta el barrio Tarumandy, específicamente en el asentamiento Nueva Asunción, donde se ubica la casa de don Faustino Espínola y su esposa Raquel Bonzi.

La vivienda quedó con importantes daños en su estructura luego de que el agua, que se desbordó de un cauce hídrico de la zona, avanzara anegando calles y casas de la comunidad.

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“Con las lluvias tenemos la inundación de todo el barrio, pero cuando se desborda el caudal del cauce, es mucho más serio; las clases en las escuelas se suspenden porque se llena de agua", comentó Raquel.

La gran cantidad de agua que ingresó a la propiedad de Faustino y Raquel, prácticamente erosionó la estructura y dejó pozos en el suelo. Consiguieron ayuda para desagotar y volver a recargar con tierra, pero temen que eso no sea suficiente para cuando vuelva a registrarse una lluvia.

Faustino relató que con la inundación se desbordan también pozos ciegos, lo que genera mayor preocupación debido a las enfermedades que esto puede acarrear. Pidió que las autoridades municipales presten mayor atención a la zona atendiendo a que se trata de una comunidad en la que viven al menos seis mil personas que mueven la economía del municipio, según señaló.

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“Para un municipio hacer una canaleta o un desagüe no es nada, porque estamos hablando de una ciudad que es prácticamente una capital”, manifestó.