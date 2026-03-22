ANDE: las ciudades que estarán sin electricidad este domingo por trabajos programados

Trabajos de reparación, cambios de lugar de conductores y cambios de conductores de media tensión desnuda a línea protegida, son algunos de los trabajos que se llevarán a cabo este domingo, según informaron desde el departamento de Comunicación de la ANDE.

En Ñeembucú, los trabajos se localizarán en casi todo el departamento, con excepción de solo tres ciudades: Alberdi, Villa Oliva y Villa Franca. El resto estará sin energía entre las 7:00 y 15:00, por lo que se recomienda a los hospitales y servicios esenciales tomar precauciones.

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Más ciudades sin luz

En la región Metropolitana, se prevén los siguientes cortes:

Asunción

Zonas:

Avda. Artigas desde Cnel. Montiel hasta Juan Pablo Carrillo (Barrio Santa Rosa) – 08:00 a 18:00.

Sgto. Fernández y Artigas (Barrio Jara) – 08:00 a 15:00.

Francisco de Dupuis desde O’Leary hasta 14 de Mayo (Barrio Tacumbú) – 09:00 a 13:00.

Gral. Bernardino entre Avda. Mcal. López, Cnel. Sánchez, Odontólogos del Chaco y Mcal. Estigarribia (Barrio General Caballero) – 13:00 a 17:00.

José Rodó, Acá Verá y Mcal. Estigarribia (Barrio General Caballero) – 12:00 a 14:00.

Boris Casianoff y Eusebio Lillo (Barrio Villa Morra) – 08:00 a 11:00.

Limpio

Zonas:

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Ruta PY 03 y Agustín Barrios; Agustín Barrios e/ Ruta PY 03 y Primera (Barrio San Marcos)

Ruta PY 03 desde Avda. San Marcos hasta Estación de Servicio Shell (Surubi’i); Agustín Barrios e/ España y Ruta PY 03; España e/ Agustín Barrios y Avda. San Marcos; Juana de Lara e/ España y calle S/N; Avda. San Marcos e/ Austria y calle sin nombre (Barrios Pilar del Norte y San Marcos)

Horario: 08:30 a 18:30

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San Antonio

Zonas:

Avda. Von Poleski y varias intersecciones (Barrio Centro).

Horario: 08:00 a 18:00

San Lorenzo

Zonas:

Dr. Pellón c/ Víctor Morínigo y Dr. Pellón c/ Manuel Gondra (Barrio Calle’i) - 10:00 a 15:00.

Ruta D27 - Mcal. López casi Islas Bermudas Boquerón (Barrio Cerrito) - 07:30 a 11:00

Ñemby

Zonas:

12 de Octubre, Calle sin nombre, 25 de Diciembre y San Blas (Barrio Villa Anita)

Horario: 07:00 a 17:00

Luque

Zonas: Parte del Barrio Ycuá a; Parte del Barrio Mora Cué; Parte del Barrio Cañada Garay; Parte del Barrio Marin Caaguy- Parte del Tercer Barrio; Yaguareté Cora - Luque; Hospital Regional de Luque; Hipermercado Luisito; Maramburé; Segundo Barrio - Jukyty (Aregua); Parte de Yaguareté Cora (Luque); Cañada Garay (Luque) - Parte del Tercer Barrio; Parte del Centro de Luque; Mercado de Luque

Horario: Entre las 23:00 horas del día sábado 21/03 hasta las 03:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

En esta ciudad, se tienen previstos interrupciones en el suministro de energía eléctrica por espacio de 5 a 10 minutos aproximadamente, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas y considerar siempre a la línea como energizada, por seguridad.