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22 de marzo de 2026 - 00:37

ANDE: las ciudades que estarán sin electricidad este domingo por trabajos programados

Funcionarios de la ANDE realizando trabajos programados.
Funcionarios de la ANDE realizando trabajos programados.Gentileza, ANDE

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) divulgó que estarán realizando distintos tipos de trabajos en varios puntos del país, por lo que se prevén cortes programados en distintos horarios el día domingo. Hay varias zonas de Central y casi todo el departamento de Ñeembucú en las listas. En Luque, ya se prevén cortes breves durante la noche y madrugada.

Por ABC Color

Trabajos de reparación, cambios de lugar de conductores y cambios de conductores de media tensión desnuda a línea protegida, son algunos de los trabajos que se llevarán a cabo este domingo, según informaron desde el departamento de Comunicación de la ANDE.

En Ñeembucú, los trabajos se localizarán en casi todo el departamento, con excepción de solo tres ciudades: Alberdi, Villa Oliva y Villa Franca. El resto estará sin energía entre las 7:00 y 15:00, por lo que se recomienda a los hospitales y servicios esenciales tomar precauciones.

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Más ciudades sin luz

En la región Metropolitana, se prevén los siguientes cortes:

Asunción

Zonas:

  • Avda. Artigas desde Cnel. Montiel hasta Juan Pablo Carrillo (Barrio Santa Rosa) – 08:00 a 18:00.
  • Sgto. Fernández y Artigas (Barrio Jara) – 08:00 a 15:00.
  • Francisco de Dupuis desde O’Leary hasta 14 de Mayo (Barrio Tacumbú) – 09:00 a 13:00.
  • Gral. Bernardino entre Avda. Mcal. López, Cnel. Sánchez, Odontólogos del Chaco y Mcal. Estigarribia (Barrio General Caballero) – 13:00 a 17:00.
  • José Rodó, Acá Verá y Mcal. Estigarribia (Barrio General Caballero) – 12:00 a 14:00.
  • Boris Casianoff y Eusebio Lillo (Barrio Villa Morra) – 08:00 a 11:00.

Limpio

Zonas:

  • Ruta PY 03 y Agustín Barrios; Agustín Barrios e/ Ruta PY 03 y Primera (Barrio San Marcos)
  • Ruta PY 03 desde Avda. San Marcos hasta Estación de Servicio Shell (Surubi’i); Agustín Barrios e/ España y Ruta PY 03; España e/ Agustín Barrios y Avda. San Marcos; Juana de Lara e/ España y calle S/N; Avda. San Marcos e/ Austria y calle sin nombre (Barrios Pilar del Norte y San Marcos)

Horario: 08:30 a 18:30

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San Antonio

Zonas:

  • Avda. Von Poleski y varias intersecciones (Barrio Centro).

Horario: 08:00 a 18:00

San Lorenzo

Zonas:

  • Dr. Pellón c/ Víctor Morínigo y Dr. Pellón c/ Manuel Gondra (Barrio Calle’i) - 10:00 a 15:00.
  • Ruta D27 - Mcal. López casi Islas Bermudas Boquerón (Barrio Cerrito) - 07:30 a 11:00

Ñemby

Zonas:

  • 12 de Octubre, Calle sin nombre, 25 de Diciembre y San Blas (Barrio Villa Anita)

Horario: 07:00 a 17:00

Luque

Zonas: Parte del Barrio Ycuá a; Parte del Barrio Mora Cué; Parte del Barrio Cañada Garay; Parte del Barrio Marin Caaguy- Parte del Tercer Barrio; Yaguareté Cora - Luque; Hospital Regional de Luque; Hipermercado Luisito; Maramburé; Segundo Barrio - Jukyty (Aregua); Parte de Yaguareté Cora (Luque); Cañada Garay (Luque) - Parte del Tercer Barrio; Parte del Centro de Luque; Mercado de Luque

Horario: Entre las 23:00 horas del día sábado 21/03 hasta las 03:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

En esta ciudad, se tienen previstos interrupciones en el suministro de energía eléctrica por espacio de 5 a 10 minutos aproximadamente, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas y considerar siempre a la línea como energizada, por seguridad.