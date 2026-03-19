ANDE necesita subir tarifas para sostener el sistema eléctrico, advierte el titular

El titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) indicó nuevamente esta mañana que el esquema tarifario vigente no permite sostener el crecimiento del sistema eléctrico a largo plazo. “Es fundamental tener una tarifa adecuada para poder tener los recursos para la inversión correspondiente”, afirmó.

El titular de la estatal incluso admitió que el problema es estructural y de larga data. Dijo que “el único grupo de consumo que está pagando lo que corresponde pagar” es el de consumo intensivo especial, vinculado a la criptominería, mientras que “el resto son tarifas políticas que no cumplen lo que establece la ley”.

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Tarifas políticas y déficit acumulado

Sosa explicó que la legislación establece que la tarifa debe cubrir generación, transmisión, operación y mantenimiento, además de garantizar una rentabilidad para sostener inversiones. Sin embargo, esto no se cumple.

“La deuda a largo plazo de la ANDE es exactamente igual a la acumulación del déficit tarifario”, afirmó, evidenciando el impacto financiero del esquema actual.

En ese contexto, adelantó que se analiza una actualización gradual de tarifas, empezando por los grandes consumidores, en línea con acuerdos y estudios técnicos realizados incluso con organismos internacionales.

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¿Cuándo y cuánto va a subir la tarifa?

El presidente de la ANDE aclaró que, si bien existe la necesidad de ajustar las tarifas, aún no hay una fecha definida para su implementación, ya que el proceso depende de varios factores técnicos y económicos en análisis.

“Va a depender mucho con qué tarifa se quiera en la revisión”, explicó Sosa, en referencia a los estudios en curso vinculados al costo de generación de energía, uno de los componentes más relevantes dentro de la estructura tarifaria. Además, agregó que también tendrá mucha influencia la tarifa técnica que será definida en la Itaipú.

En ese sentido, indicó que actualmente se trabaja en una propuesta basada en un análisis integral de los costos de la ANDE, desarrollado con apoyo de organismos internacionales. “Existe una propuesta que estamos estudiando, donde se hizo el análisis profundo de todos los costos de la ANDE”, señaló.

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El titular de la estatal remarcó que la eventual suba no sería inmediata ni generalizada, sino progresiva. “La idea es ir gradualmente empezando por los clientes de mayor consumo”, afirmó.

Inversión creció, pero sigue siendo insuficiente

En cuanto a infraestructura, Sosa habló de avances, pero reconoció que son insuficientes para cubrir la demanda.

“El año pasado llegamos a invertir 349, 350 millones de dólares y este año nuevamente tenemos previsto realizar esa misma inversión. Pero no es suficiente”, indicó.

El titular de la ANDE recordó además que la baja inversión histórica afectó gravemente al sistema eléctrico. “Hasta el año 2008, la inversión no llegaba a 50 millones de dólares”, enfatizó y consideró que eso derivó en una situación “crítica”.

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Pérdidas millonarias y problemas de eficiencia

En otro momento, habló de la pérdida de energía, tanto técnica como comercial. Sosa detalló que hace dos años la ANDE tenía pérdidas del 23,4% y actualmente se redujeron al 20%.

“Tenemos todavía 5% que reducir para estar en la media de la región”, explicó. En cuanto a cifras concretas, dijo que sería el 5% de mil millones de dólares, es decir, ronda US$ 50 millones.

Pese a las consultas, no precisó cuánto del porcentaje de pérdida equivale a la población que posee conexiones ilegales.

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Criptominería: menos clientes, más consumo

En otro momento, confirmó que este año disminuyó la cantidad de clientes de la ANDE vinculados a la criptominería. No obstante, afirmó que el consumo y la recaudación aumentaron fuertemente.

“Pasamos de 71 suministros a 41, pero la demanda se duplicó (...) Hoy estamos en mil megavatios, cuando antes eran 500 megavatios”, detalló en ABC Cardinal esta mañana.

En términos económicos, detalló que los ingresos también crecieron, pues pasaron de US$ 130 millones en el 2024 a US$ 300 millones en el 2025.

Tarifas seguirán siendo competitivas

Pese a la posibilidad de ajustes, Sosa aseguró que Paraguay seguirá teniendo de las tarifas más bajas en la región. “La tarifa de Paraguay es el 25% de la de Uruguay, el 50% de Argentina y alrededor del 35% de Brasil”, detalló.

No obstante, insistió en que el desafío es encontrar un equilibrio entre competitividad y sostenibilidad. “Debemos tener una tarifa adecuada para poder sostener el sistema eléctrico a largo plazo”, reiteró.

Finalmente, el presidente de la ANDE adelantó que el mercado energético podría cambiar en los próximos años, con mayor participación del sector privado, tras la promulgación de una ley que ya está vigente, pero aún no fue reglamentada.