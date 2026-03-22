Camión recolector sin frenos impacta contra la muralla del Hospital de Trinidad

Un gran susto se vivió en la mañana en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil de Trinidad, cuando un camión recolector de basura de la Municipalidad de Asunción sufrió una falla mecánica y terminó colisionando contra la muralla del centro asistencial.

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El incidente, reportado por los bomberos voluntarios, se produjo luego de que el vehículo pesado perdiera los frenos mientras se encontraba en pleno servicio. Afortunadamente, la baja velocidad con la que circulaba el camión evitó que el percance pasara a mayores, limitándose los daños a cuestiones materiales.

La maniobra que evitó una tragedia

El conductor del camión, César Recalde, quien cuenta con 10 años de experiencia al volante, relató el momento de tensión. Según explicó, al notar que el pedal de freno no respondía, se encontró frente a un semáforo en rojo con varios vehículos esperando.

“No me quedó más opción que acordonar el camión e impactar de costado por la muralla del hospital. Si no lo hacía, el daño hubiera sido mucho mayor”, afirmó Recalde, subrayando que es la primera vez en su carrera que enfrenta una falla de esta naturaleza.

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Por su parte, el voluntario Eduvigis Escurra, quien asistió en el lugar, confirmó a ABC TV que tanto el chofer como sus acompañantes resultaron ilesos. El equipo de Aseo Urbano se encontraba realizando su recorrido habitual de recolección en el momento del impacto.

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Un parque automotor en “terapia intensiva”

Este accidente vuelve a poner bajo la lupa el precario estado de la flota de la Dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción. Según datos publicados recientemente, la gestión de residuos en la capital enfrenta una crisis logística severa debido a la falta de mantenimiento de sus unidades.

Se estima que cerca del 40% de los camiones compactadores de la Municipalidad se encuentran averiados o en talleres por falta de repuestos básicos. Gran parte de la flota ha superado su vida útil operativa, lo que multiplica las fallas mecánicas como la ocurrida esta mañana en el barrio Trinidad.

En Asunción, la falta de camiones operativos ha generado constantes denuncias por retrasos en la recolección en barrios periféricos y zonas de alta densidad como el microcentro.