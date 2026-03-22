Nacionales
22 de marzo de 2026 - 13:51

Camión recolector sin frenos impacta contra la muralla del Hospital de Trinidad

Camión recolector de basura de la Municipalidad de Asunción perdió los frenos y chocó por la muralla del Hospital de Trinidad.
Camión recolector de basura de la Municipalidad de Asunción perdió los frenos y chocó por la muralla del Hospital de Trinidad. Gustavo Machado

Un camión recolector de la Municipalidad de Asunción impactó contra la muralla del Hospital de Trinidad tras sufrir un desperfecto mecánico en los frenos. El chofer realizó una maniobra de emergencia para evitar colisionar contra otros vehículos en un semáforo. El percance evidencia nuevamente el precario estado de la flota de Aseo Urbano.

Por Nadia Cano

Un gran susto se vivió en la mañana en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil de Trinidad, cuando un camión recolector de basura de la Municipalidad de Asunción sufrió una falla mecánica y terminó colisionando contra la muralla del centro asistencial.

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El incidente, reportado por los bomberos voluntarios, se produjo luego de que el vehículo pesado perdiera los frenos mientras se encontraba en pleno servicio. Afortunadamente, la baja velocidad con la que circulaba el camión evitó que el percance pasara a mayores, limitándose los daños a cuestiones materiales.

La maniobra que evitó una tragedia

El conductor del camión, César Recalde, quien cuenta con 10 años de experiencia al volante, relató el momento de tensión. Según explicó, al notar que el pedal de freno no respondía, se encontró frente a un semáforo en rojo con varios vehículos esperando.

El percance dejó en evidencia las precarias condiciones de los camiones recolectores de basura de la Municipalidad de Asunción.
El percance dejó en evidencia las precarias condiciones de los camiones recolectores de basura de la Municipalidad de Asunción.

“No me quedó más opción que acordonar el camión e impactar de costado por la muralla del hospital. Si no lo hacía, el daño hubiera sido mucho mayor”, afirmó Recalde, subrayando que es la primera vez en su carrera que enfrenta una falla de esta naturaleza.

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Por su parte, el voluntario Eduvigis Escurra, quien asistió en el lugar, confirmó a ABC TV que tanto el chofer como sus acompañantes resultaron ilesos. El equipo de Aseo Urbano se encontraba realizando su recorrido habitual de recolección en el momento del impacto.

Un parque automotor en “terapia intensiva”

Este accidente vuelve a poner bajo la lupa el precario estado de la flota de la Dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción. Según datos publicados recientemente, la gestión de residuos en la capital enfrenta una crisis logística severa debido a la falta de mantenimiento de sus unidades.

Solo se registraron daños materiales.
Solo se registraron daños materiales.

Se estima que cerca del 40% de los camiones compactadores de la Municipalidad se encuentran averiados o en talleres por falta de repuestos básicos. Gran parte de la flota ha superado su vida útil operativa, lo que multiplica las fallas mecánicas como la ocurrida esta mañana en el barrio Trinidad.

En Asunción, la falta de camiones operativos ha generado constantes denuncias por retrasos en la recolección en barrios periféricos y zonas de alta densidad como el microcentro.