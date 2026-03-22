IPS necesita “economía de guerra” para erradicar la corrupción, dicen asegurados

A criterio del líder de la Asociación de Asegurados del IPS, Julio López, el aumento de las recaudaciones mediante la formalización de trabajadores será insuficiente si es que esta medida no se acompaña con una lucha contra la impunidad y corrupción dentro de la previsional.

En referencia a la anunciada “economía de guerra” por parte del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos calificó esta como una “falacia”, ya que según su análisis, se plantea “descargar el peso de esta crisis sobre los sectores más carenciados”.

“El gobierno debería apuntar a una reforma fiscal y aumentos de impuestos a aquellos sectores que se están haciendo multimillonarios con el esfuerzo de los trabajadores. Lo que hace falta en IPS es una economía de guerra para erradicar la corrupción; una guerra contra la corrupción”, aseguró.

Incorporación de trabajadores

En lo que refiere al anuncio sobre que los trabajadores no formalizados detectados en fiscalizaciones ingresarán automáticamente al sistema, López sostuvo que pese a las normativas vigentes, instituciones como el Ministerio de Trabajo no intervienen con la fuerza necesaria ante irregularidades graves que se registran en empresas que descuentan a sus trabajadores, pero no realizan el aporte correspondiente a la previsional.

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