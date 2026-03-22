Trabajadores serán incorporados de oficio al IPS: ¿cómo funcionará y desde cuándo?

La medida fue oficializada a través de una resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en coordinación con el IPS. A partir de ahora, cuando una inspección detecte trabajadores no registrados, el instituto podrá iniciar de oficio todo el proceso para incorporarlos al sistema.

Es decir, ya no será necesario que el empleador haga el trámite por su cuenta para que el trabajador acceda a sus derechos.

Esto implica que:

Se podrá inscribir automáticamente al empleador y a sus trabajadores.

Se calcularán los aportes pendientes.

Se emitirán planillas complementarias.

Podrían aplicarse sanciones si corresponde.

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En la práctica, una fiscalización laboral pasará a tener consecuencias directas e inmediatas.

¿Desde cuándo entra en vigencia?

La disposición comenzará a aplicarse desde el 1 de abril de 2026, según establece la resolución del Consejo de Administración del IPS.

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¿Por qué es importante?

La incorporación al IPS no es solo un trámite administrativo. Significa que el trabajador accede a derechos clave como:

Cobertura de salud

Aportes jubilatorios

Protección social ante accidentes o enfermedades

Desde el Gobierno sostienen que esta medida busca reducir la informalidad y acortar los tiempos de regularización, utilizando la información que ya recogen las inspecciones laborales.

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¿Qué pasa si el empleador no registró al trabajador?

Incluso si el empleador no realizó ningún trámite previo, el IPS podrá avanzar igual con la inscripción y determinar los aportes correspondientes en base a los datos obtenidos durante la fiscalización.

Además, el procedimiento incluirá un análisis técnico y jurídico para identificar a los trabajadores afectados y definir posibles sanciones.

“La formalización del empleo no se limita a registrar una relación laboral. Implica garantizar derechos fundamentales como el acceso a la salud, la protección social y una jubilación futura. Hoy logramos que una inspección laboral tenga consecuencias concretas en la incorporación de trabajadores al sistema de seguridad social”, afirmó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, en una nota difundida en la página oficial de la institución.