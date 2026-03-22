Turismo interno: Santaní ofrece tres sitios para visitar durante la Semana Santa

La ciudad de San Estanislao, conocida también como Santaní, se encuentra ubicada en la parte sur del departamento de San Pedro, a 151 kilómetros de Asunción y a 180 km de la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú. A esta localidad norteña se llega por las rutas PY08, PY03 y PY22.

A quienes quieran visitar el arroyo y balneario Tapiracuai, el sitio se encuentra a unos 200 metros de la población hacia el sur del centro urbano. Allí los visitantes pueden disfrutar de un extenso espacio natural, ideal para recibir a personas provenientes de diferentes puntos del territorio nacional durante esta Semana Santa.

Museo histórico

Aparte de esta maravillosa área turística, se encuentra el museo histórico, considerado una de las reliquias más antiguas de Santaní. Este lugar no solo fue ocupado por los jesuitas misioneros, sino que posteriormente se convirtió en el cuartel general del Mariscal Francisco Solano López durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).

El cuidado del museo está a cargo de la Municipalidad de San Estanislao, que dispone permanentemente de una funcionaria para recibir a los visitantes interesados en recorrer el edificio, instalado en pleno centro urbano.

Iglesia parroquial

En lo que respecta a la parte religiosa, Santaní cuenta con la iglesia parroquial San Estanislao de Kostka, cuya primera construcción fue edificada por los jesuitas hace más de 277 años. Posteriormente renovada por la misma orden, según datos recopilados por el padre Rodolfo Ramírez (+).

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Actividades programadas

Para esta Semana Santa, la iglesia parroquial tiene programadas varias actividades tradicionales. Los eventos comienzan el domingo 29 de marzo con la bendición de las palmas y se extenderán hasta el Sábado de Gloria, conforme al anuncio realizado por el cura párroco, padre Milciades Burgos.