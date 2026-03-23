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23 de marzo de 2026 - 06:46

Bache en el aeropuerto: Dinac explica qué pasó y por qué se frenó un vuelo internacional

Imágenes difundidas por la Dinac. Según el director de Aeropuertos, así estaba el asfalto y se decidió suspender el despegue hasta el bacheo correspondiente.
Imágenes difundidas por la Dinac. Según el director de Aeropuertos, así estaba el asfalto y se decidió suspender el despegue hasta el bacheo correspondiente.

Un bache en la pista del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi impidió la salida de un vuelo de Air Europa el fin de semana. Desde la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) explicaron que la decisión se tomó exclusivamente por “motivos de seguridad” y afirmaron que la foto difundida fue tomada ya tras la “limpieza” y antes del bacheo.

Por ABC Color

Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) señaló que el problema fue detectado durante una inspección de rutina previa al despegue. Aseguró que ese control, el personal técnico identificó una zona del asfalto dañada que podría “desprenderse si era pisada por la aeronave”.

Según explicó, ese bache podía comprometer seriamente la seguridad del vuelo, por lo que se informó de inmediato al comandante.

Por qué el avión no despegó

Tras recibir el reporte, el piloto decidió avanzar hasta la cabecera de la pista para evaluar la situación, pero finalmente optó por regresar a la manga.

Aguilar explicó que la aeronave que debía despegar era un Boeing 787, que necesita prácticamente toda la extensión de la pista para despegar. Por ese motivo, con una parte restringida, no era posible garantizar una operación segura.

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Imágenes difundidas por la Dinac. Según el director de Aeropuertos, esta foto fue tomada luego de la intervención y tras la limpieza.
Imágenes difundidas por la Dinac. Según el director de Aeropuertos, esta foto fue tomada luego de la intervención y tras la limpieza.

Qué originó el daño en el asfalto

De acuerdo con Aguilar, la causa probable del bache está relacionada con las condiciones climáticas recientes.

“Creemos que, por esta lluvia que habíamos recibido en el aeropuerto y en toda la zona de Central, en la fisura pudo haber entrado el agua y eso genera una humedad debajo de la primera capa debajo de la pista. Eso hizo que con el calor, se quiebre”, planteó en ABC Cardinal esta mañana.

El director de Aeropuertos afirmó además que la foto del gran bache en realidad fue tomada luego de que ellos retiraran el asfalto “suelto” para las reparaciones y aseveró que lo que detectaron fueron “fisuras”.

Finalmente, insistió en que esta decisión de suspender por dos horas el despegue demuestra los “estándares de seguridad del aeropuerto” y “si hay que cancelar un vuelo por seguridad, se cancela”.

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