Denuncian presunta negligencia médica y caída de paciente grave durante traslado desde el Hospital de Villarrica

Una denuncia pública por presunta negligencia médica fue realizada por familiares de una paciente de 68 años, quienes relataron una serie de irregularidades durante su internación en el Hospital Regional de Villarrica. Según el relato difundido en redes sociales, la mujer ingresó al centro asistencial la semana pasada con un cuadro compatible con accidente cerebrovascular (ACV), que posteriormente fue descrito como una hemorragia cerebral.

Los familiares indicaron que, pese a la gravedad del caso, la paciente permaneció varios días internada sin una respuesta concreta sobre su traslado a un centro de mayor complejidad. Durante ese tiempo se le realizaron estudios, incluyendo tomografías, que evidenciaron un empeoramiento progresivo del sangrado, señalaron.

Ante la falta de gestión efectiva, aseguraron que fueron ellos mismos quienes debieron encargarse de conseguir un lugar para el traslado, recurriendo al Hospital General de Coronel Oviedo. Incluso relataron que realizaron viajes hasta esa ciudad para gestionar una plaza.

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Una vez confirmado el traslado, denunciaron que la concreción del mismo se demoró varias horas, pese a que el hospital de destino ya había aceptado recibir a la paciente. Según el testimonio, se habría producido una espera de aproximadamente seis horas antes de que finalmente se realizara el traslado desde Villarrica.

Sin embargo, el hecho más grave denunciado ocurrió durante la movilización de la paciente, cuando —según los familiares— la camilla presentó un problema y la mujer sufrió una caída. Este incidente habría empeorado aún más su estado de salud, que ya era crítico debido a la hemorragia cerebral.

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Actualmente, la paciente se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital General de Coronel Oviedo, donde lucha por su vida.

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De acuerdo con los familiares, la mujer incluso habría sufrido dos paros cardíacos y su estado es considerado extremadamente delicado. Aseguraron que los médicos que la asisten indicaron que necesita una cirugía urgente, prevista para este martes, aunque no se dieron a conocer mayores detalles sobre el procedimiento.

Los denunciantes cuestionaron duramente la atención recibida en el Hospital Regional de Villarrica, mencionando falta de equipos, fallas en monitores y escasez de insumos. También señalaron supuestas dificultades en la comunicación entre centros asistenciales, lo que habría retrasado el proceso de traslado.

Intentamos contactar con el director del hospital, Néstor Petersen, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a la denuncia.