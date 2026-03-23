MUVH: hermano y sobrino de Zenaida Delgado no ocupan departamentos adjudicados

El MUVH realizó la verificación de las viviendas adjudicadas del edificio Residentas I de la ciudad de Luque, tras el escándalo por la adjudicación a personas que contaban con ingresos superiores a los establecidos en el programa o de personas cercanas al poder o a familiares de legisladores y funcionarios de la propia institución.

Uno de los casos fue el de Venancio Emilio Delgado, hermano de Zenaida Delgado, senadora que ingresó al Congreso Nacional por el Partido Cruzada Nacional, pero después se pasó al cartismo.

Tras el escándalo que tuvo como centro al también senador ex-Cruzada Nacional y devenido a cartista, Javier “Chaqueñito” Vera, el propio ministro, Juan Carlos Baruja, ordenó una inspección, ya que en declaraciones brindadas a medios, Vera admitió que en el departamento adjudicado vivía un sobrino suyo, algo que se establecía como motivo de rescisión de contrato.

La verificación se realizó en estos días, y según el documento oficial del MUVH, uno de los que no estaba en su departamento en al menos dos oportunidades fue Venancio Delgado, hermano de Zenaida.

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Otro ausente en el momento de la verificación que realizó el MUVH fue Alejandro Guzmán Delgado Mallorquín, sobrino de Zenaida Delgado.

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Adjudicados con “viviendas económicas”

En total, 12 personas fueron adjudicadas para los departamentos del edificio Las Residentas I, que fue construido y vendido por el MUVH.

El ministro Juan Carlos Baruja aseguró que “todos los beneficiarios cumplieron con los requisitos legales” y sostuvo que tiene documentos para comprobarlo. Además, confirmó las identidades de otros “amigos del poder” que aparecen en la lista.

Alejandro Guzmán Delgado fue uno de los “nepobabies” que ingresó al Congreso con este Gobierno. En el 2024, su salario rondaba los G. 5.000.000 como jefe de despacho de su tía, la senadora tránsfuga Zenaida Delgado. Sin embargo, en la planilla de enero su remuneración ya supera los G. 12 millones al mes.

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Coscia Lugo es otro de los adjudicados que ya estuvo en el foco del escándalo debido a que una camioneta que estaba a su cargo fue vista en un torneo deportivo en Lambaré. Según los últimos datos, sería comisionado desde el Ministerio de Agricultura y su remuneración total de G. 12.162.591. En la planilla oficial de salarios de diciembre del 2026 figura como bachiller.

La resolución del ministerio establece como condición la ocupación de la persona adjudicada tras ser beneficiado con la vivienda, por lo que al no haber sido ocupada por los adjudicados, estos podrían perder los departamentos.