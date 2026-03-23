Encarnación: estudiantes del CTN exigen rubros docentes, reparaciones en la institución y acceso a almuerzo escolar

Una manifestación de estudiantes se desarrolló la mañana de este lunes, en el Colegio Técnico Nacional (CTN) de Encarnación. Se trató de una sentada pacífica, en la que los alumnos reclamaron por falta de rubros docentes, administrativos, obras inconclusas abandonadas, falta de kits escolares y piden acceso al almuerzo escolar.

El presidente del Centro de Estudiantes, Elías Ríos, indicó que hasta el momento “nadie les hace caso” con sus reclamos. De no conseguir respuestas positivas, amenazan con tomar el colegio.

La principal preocupación de los estudiantes es la falta de un profesional para la enfermería, quien realizaba los primeros auxilios en casos de emergencia. Rivas explicó que, al ser un colegio técnico, algunas especialidades manejan maquinarias pesadas y pueden ocurrir accidentes.

También explicaron que alrededor de 108 estudiantes no accedieron a los kits escolares. Entretanto, manifestaron que la directora de la institución les explicó que los rubros docentes están en trámite, así como también los kits.

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Denuncian abandono de obras

Según los estudiantes, desde octubre del año pasado, las empresas que desarrollaban obras de ampliación en cuatro pabellones desaparecieron de un día para el otro. Hasta la actualidad no habrían regresado.

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Los sitios de obras quedaron sin concluir y representan también un peligro para los estudiantes. Explicaron que no recibieron respuesta oficial de qué pasó con las obras, que estarían a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias.

Entre los reclamos, solicitan a las autoridades que se gestione la culminación de estas obras para el colegio. La medida será replicada en la tarde y si no hay compromiso de las autoridades, desde el martes podrían tomar la institución.