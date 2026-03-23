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23 de marzo de 2026 - 14:02

Encarnación: estudiantes del CTN exigen rubros docentes, reparaciones en la institución y acceso a almuerzo escolar

Encarnación: Estudiantes del CTN exigen rubros docentes, reparaciones en la institución y acceso a almuerzo escolar
Manifestación pacífica para exigir mejoras en el Colegio Técnico Nacional de Encarnación.Sergio González

Estudiantes del Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional Arquitecto Raúl María Benítez Perdomo, de la ciudad de Encarnación, realizaron una manifestación pacífica dentro de la institución, ante la falta de respuesta a sus reclamos. Exigen rubros docentes y administrativos, acceso a almuerzo escolar, falta de kits escolares y reparación de la infraestructura.

Por Sergio González

Una manifestación de estudiantes se desarrolló la mañana de este lunes, en el Colegio Técnico Nacional (CTN) de Encarnación. Se trató de una sentada pacífica, en la que los alumnos reclamaron por falta de rubros docentes, administrativos, obras inconclusas abandonadas, falta de kits escolares y piden acceso al almuerzo escolar.

El presidente del Centro de Estudiantes, Elías Ríos, indicó que hasta el momento “nadie les hace caso” con sus reclamos. De no conseguir respuestas positivas, amenazan con tomar el colegio.

La principal preocupación de los estudiantes es la falta de un profesional para la enfermería, quien realizaba los primeros auxilios en casos de emergencia. Rivas explicó que, al ser un colegio técnico, algunas especialidades manejan maquinarias pesadas y pueden ocurrir accidentes.

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Estudiantes del CTN exigen rubros docentes, reparaciones en la institución y acceso a almuerzo escolar

También explicaron que alrededor de 108 estudiantes no accedieron a los kits escolares. Entretanto, manifestaron que la directora de la institución les explicó que los rubros docentes están en trámite, así como también los kits.

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Denuncian abandono de obras

Según los estudiantes, desde octubre del año pasado, las empresas que desarrollaban obras de ampliación en cuatro pabellones desaparecieron de un día para el otro. Hasta la actualidad no habrían regresado.

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Reclaman que obras permanecen sin avances desde octubre del 2025.

Los sitios de obras quedaron sin concluir y representan también un peligro para los estudiantes. Explicaron que no recibieron respuesta oficial de qué pasó con las obras, que estarían a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias.

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Estudiantes denuncian abandono de obras en la institución.

Entre los reclamos, solicitan a las autoridades que se gestione la culminación de estas obras para el colegio. La medida será replicada en la tarde y si no hay compromiso de las autoridades, desde el martes podrían tomar la institución.