Mi IPS: así se gestionan citas y aportes desde la palma de la mano

El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa promocionando Mi IPS como la solución definitiva para que trabajadores y jubilados gestionen citas y controlen sus aportes sin moverse de casa.

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Esta herramienta digital, disponible tanto en versión web como en aplicación móvil para sistemas Android e iOS es, según el IPS, el canal principal para que trabajadores, jubilados y pensionados gestionen su seguridad social de forma gratuita y segura.

Gestión de salud a un clic

Uno de los mayores beneficios de la plataforma es la optimización del sistema de turnos. A través de Mi IPS, los usuarios pueden:

Agendar, consultar y cancelar citas médicas de manera inmediata.

Confirmar turnos: La previsional enfatiza que las citas deben confirmarse con al menos 72 horas de antelación . De no hacerlo, el sistema libera el cupo automáticamente para que otro paciente pueda ser atendido, reduciendo el ausentismo y mejorando la eficiencia.

Historial médico: Acceso a consultas realizadas y registro de medicamentos retirados.

Transparencia y control del aporte

Más allá de la asistencia médica, la plataforma funciona como un monitor de transparencia, aseguran desde el seguro social.

En Mi IPS, el asegurado puede verificar en tiempo real si su empleador está al día con el pago de sus aportes y si el monto declarado coincide con su salario real. Esta funcionalidad es vital para garantizar que el trabajador no pierda derechos ante futuros beneficios como jubilaciones o reposos.

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Los jubilados y pensionados también pueden utilizar la herramienta para controlar el vencimiento de su fe de vida, evitando la interrupción en el cobro de sus haberes.

¿Cómo acceder a Mi IPS?

Para garantizar la seguridad de los datos, el acceso es personal y confidencial. Los pasos para obtener la credencial son:

Identidad Electrónica: Contar con un PIN gestionado a través del sistema de Identidad Electrónica del Estado, utilizando el número de cédula y un correo electrónico. Gestión Presencial: También es posible solicitar la contraseña en los centros de atención habilitados por el IPS.

El muro de la falta de turnos

La brecha entre la herramienta digital y la experiencia del usuario parece agrandarse ante las numerosas y diarias quejas que recibe la institución. Aunque Mi IPS busca facilitar la atención, miles de asegurados afirman que el sistema de agendamiento sigue siendo un “cuello de botella”.

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Las denuncias coinciden en un escenario crítico: usuarios que no logran acceder debido a fallas constantes en el sistema informático que impiden el inicio de sesión o bloquean la realización de gestiones urgentes. A esto se suma la falta de turnos para las especialidades con mayor demanda.

“Entrar a Mi IPS es agotador. Cuando el sistema funciona, no hay turnos. Cuando hay turnos, el sistema se cae. Al final, el asegurado siempre pierde”, es el testimonio que dan los aportantes que intentan gestionar un turno.