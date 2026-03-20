Call Center y Mi IPS: una histórica burla al asegurado que paga y no recibe atención

El acceso a la salud en el Instituto de Previsión Social (IPS) es una prueba de resistencia. Para los miles de asegurados que mes a mes ven descontado el 9% de sus salarios (que se suma al 16,5% del aporte patronal), la atención es una burla.

Lea más: Guía de aportes de IPS: ¿Cuándo puedo acceder a la atención médica?

Las quejas son históricas, pero se agudizan. El Call Center y la aplicación Mi IPS se han vuelto embudos donde los reclamos mueren tras horas de espera o errores de sistema.

Fallas prolongadas, horas de espera y falta de turnos

Las quejas que antes inundaban los pasillos del IPS, se trasladan a las redes sociales, que reflejan la frustración de quienes requieren de asistencia pero no encuentran respuesta.

María José Caballero contó que tras dos horas de espera telefónica vio cómo le cortaban la llamada sin respuesta. Situaciones similares se multiplican por cientos. Juana Colmán también habló de fallas prolongadas. La asegurada denunció que la línea 180 presenta fallas críticas desde diciembre, impidiendo esto lograr marcar una cita médica.

Esther Morales, otra asegurada, relató su experiencia y lamentó que el paciente deba esperar tanto para una consulta. Explicó que tras lograr ingresar al sistema de agendamiento después de tres horas de intento, solo consiguió un turno para dentro de un mes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asociación Médica del IPS confirma “fuga” de profesionales y busca evitar colapso

El caso de Betty Ramírez expone el déficit de especialistas; lleva más de un mes intentando agendar una cita con Endocrinología para continuar su tratamiento. Pese a los reiterados intentos diarios, no lo logra.

Culpa de terceros, dice IPS

Juan Carlos Frutos, gerente de Tecnología del IPS, reconoció que existen inconvenientes, aunque desvió parte de la responsabilidad a factores externos. Según Frutos, Copaco admitió tener “intermitencias en el servicio con algunas telefónicas”, lo cual habría afectado la conexión de las llamadas.

“Lo que nos pidió la gente de Copaco es tener los casos específicos para hacer el seguimiento y ver si es un problema con una telefónica en particular o un tema de conexión”, señaló el gerente a ABC.

Frutos informó que actualmente, en horarios pico, se llega a unas 60 personas atendiendo por la mañana, mientras que el equipo propio del IPS cuenta con unos 30 operadores distribuidos en turnos de 5 horas.