Política
23 de marzo de 2026 - 18:04

Video: denuncian a concejal departamental por hacer campaña política con bienes de la SEN

CARAPEGUÁ. La hija del intendente, Luciano Cañete, Luz Cañete, quien es concejal departamental y precandidata a sucederlo en la intendencia por un sector de HC, estaría utilizando recursos del Estado para hacer campaña política. En un video se la observa participando en la distribución de víveres y chapas desde un camión de la SEN en el asentamiento Nueva Esperanza de este distrito.

Por Emilce Ramírez

Un camión con placa N° WEAJ474, propiedad de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), fue visto en horas de la tarde de ayer, domingo, y este lunes, repartiendo chapas de zinc y víveres a familias supuestamente afectadas por un temporal. Sin embargo, llamativamente, el evento climático no afectó a esta parte del país.

La distribución se realizó en las compañías de Potrero, Espartillar y Cerrito, así como en los asentamientos de San Francisco, Santo Domingo, Nueva Esperanza y Virgen del Carmen.

Varias familias necesitadas también esperan recibir la asistencia de la SEN y de la concejal departamental Luz Cañete.
Varias familias necesitadas también esperan recibir la asistencia de la SEN y de la concejal departamental Luz Cañete.

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Según averiguaciones en la Comisaría 5a de Carapeguá, en la dependencia tampoco se registraron denuncias de personas afectadas por temporales en las últimas semanas.

Sin embargo, la concejal departamental Luz Cañete, desde el domingo, está realizando campaña proselitista con recursos de la SEN, con la entrega de chapas y víveres a “sus leales”. Mientras tanto, existen varias familias de diferentes sectores partidarios que necesitan ayudas similares, pero nadie se las brinda.

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Personas indignadas, que prefirieron mantener sus nombres en reserva, grabaron la irregularidad y la denunciaron ante la prensa.

De acuerdo con nuestras fuentes, el camión estaba cargado con más de 500 chapas y una cantidad similar de kits de víveres.

Intentamos conocer la versión del ministro de la SEN, Arsenio Zárate, pero no respondió la llamada. La concejal Cañete tenía apagado su celular y el intendente, Luciano Cañete, tampoco atendió nuestra llamada.

Estamos abiertos en caso de que los tres deseen referirse a la denuncia.