Video: denuncian a concejal departamental por hacer campaña política con bienes de la SEN

Un camión con placa N° WEAJ474, propiedad de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), fue visto en horas de la tarde de ayer, domingo, y este lunes, repartiendo chapas de zinc y víveres a familias supuestamente afectadas por un temporal. Sin embargo, llamativamente, el evento climático no afectó a esta parte del país.

La distribución se realizó en las compañías de Potrero, Espartillar y Cerrito, así como en los asentamientos de San Francisco, Santo Domingo, Nueva Esperanza y Virgen del Carmen.

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Según averiguaciones en la Comisaría 5a de Carapeguá, en la dependencia tampoco se registraron denuncias de personas afectadas por temporales en las últimas semanas.

Sin embargo, la concejal departamental Luz Cañete, desde el domingo, está realizando campaña proselitista con recursos de la SEN, con la entrega de chapas y víveres a “sus leales”. Mientras tanto, existen varias familias de diferentes sectores partidarios que necesitan ayudas similares, pero nadie se las brinda.

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Personas indignadas, que prefirieron mantener sus nombres en reserva, grabaron la irregularidad y la denunciaron ante la prensa.

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De acuerdo con nuestras fuentes, el camión estaba cargado con más de 500 chapas y una cantidad similar de kits de víveres.

Intentamos conocer la versión del ministro de la SEN, Arsenio Zárate, pero no respondió la llamada. La concejal Cañete tenía apagado su celular y el intendente, Luciano Cañete, tampoco atendió nuestra llamada.

Estamos abiertos en caso de que los tres deseen referirse a la denuncia.