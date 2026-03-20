Asunción: Culpan a “adversarios políticos” de Bello de la crisis de la basura

Máximo Medina, jefe de Gabinete del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), asumió este viernes como director interino de Servicios Urbanos en reemplazo de Armando Becvort, cambiado en medio de una crisis sanitaria, producto del deficiente servicio de recolección de residuos.

Medina culpó a supuestos “adversarios políticos” de arrojar desechos de forma masiva. Estas acciones, dijo, pretenden “ensuciar” la gestión actual. “Vienen también de diferentes sectores, con diferentes intenciones, que arrojan basura indiscriminadamente en toda la ciudad. También adversarios políticos”, dijo. Afirmó que como interino, hará los “seguimientos y las denuncias correspondientes”.

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Para frenar los vertederos clandestinos, Medina propuso un plan de vigilancia articulado con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y la Fiscalía. “Tienen que ser sancionados penalmente, vamos a habilitar un canal de denuncia y que estas personas sean detenidas al momento en que están arrojando la basura”.

Medina evitó hablar de las denuncias documentadas de vecinos, que demuestran la participación de funcionarios municipales en la formación de estos vertederos irregulares. Tampoco se pronunció sobre las medidas de algunos vecinos que, atendiendo la desidia comunal, resolvieron vallar esquinas e instalar cámaras para denunciar a los responsables de estos vertederos.

Proselitismo

Ante las denuncias de arreo a funcionarios con fines proselitistas, y la participación de altos mandos de la dependencia en actividades del oficialismo colorado, incluido el propio exdirector Becvort, Medina anunció la prohibición total de participación en estas actividades en horario laboral.

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Advirtió que los funcionarios que deseen militar en política deberán hacerlo estrictamente fuera de su jornada. El director aseguró que él mismo denunciará a cualquier trabajador que viole esta disposición interna de la dependencia.

Justifican compra directa

El nuevo director interino justificó el polémico proceso de compra directa de 11 camiones recolectores, iniciado por su antecesor, duramente criticado por concejales de la oposición, por haber “puenteado” a la Junta Municipal.

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Medina dijo que la capacidad operativa de la comuna está al límite, con una flota operativa que oscila entre 16 y 20 camiones, de un total de 27 vehículos propios, que están a merced de los factores climáticos.

El intendente Luis Bello (ANR-cartista) añadió que este es solo el primero de dos procesos de adquisición. Aseguró que el primero es por vía directa de urgencia y el segundo será un proceso “más regular” ante la Junta Municipal.

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“Este proceso que es más rápido, que se necesita para que la ciudad esté limpia, por la cantidad de residuos, que todos los días el ciudadano siente, es que decidimos optar por esta vía”, justificó. Bello defendió además la transparencia del proceso resaltando la “difusión previa” y bajo el seguimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El concejal Humberto Blasco (PLRA) calificó esta compra directa como un proceso opaco e innecesario. El edil cuestionó que se evite el control legislativo en una operación de casi G. 16.000 millones. Señaló que existen contratos vigentes de alquiler de camiones q