Corredor Norte avanza con retrasos, deudas y denuncias sobre la calidad de obras

El proyecto, financiado por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, busca reducir en más de 100 kilómetros el trayecto entre ambas regiones y dinamizar la economía del norte del país. Sin embargo, los plazos contractuales se cumplen sin que las obras sean concluidas.

Trabas administrativas y reclamos

Uno de los principales obstáculos es la falta de liberación de franjas de dominio por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), lo que impide avanzar en sectores urbanos como Pavón Cue y Piri Pucú.

A esto se suman retrasos en los pagos del Gobierno a las empresas constructoras, situación que también impacta en el ritmo de ejecución de las obras.

Denuncias por calidad de trabajos

Pobladores y propietarios de inmuebles afectados expresaron preocupación por la calidad de los trabajos. En varios tramos aparecen baches y deterioros pese a que la obra aún no fue entregada oficialmente.

El productor Sebastián Benítez denunció ante la Contraloría posibles irregularidades y solicitó la verificación técnica de la obra. También afirmó que sus alambradas fueron afectadas por erosión y que no recibió indemnización por la franja de dominio cedida.

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Por su parte, representantes de la empresa sostienen que los trabajos se realizan conforme a lo establecido, aunque reconocen que el tránsito de camiones con sobrepeso sobre tramos aún no concluidos afecta la calidad de la vía.

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Distribución de los lotes

El proyecto se divide en tres tramos: Lote 1: desde Yacaré Ñe’ê, en San Pedro de Ycuamandyyú, hasta el Km 50, a cargo de la empresa Ecomipa, representada por Edgardo, Diego, Bruno y Álvaro Wasmosy, y Josías Grau. Este tramo presenta avances, pero también retrasos por falta de liberación de terrenos.

Lote 2: desde el Km 50 hasta el Km 89, en Belén, incluye un puente de 200 metros sobre el río Ypané y acceso al puerto Yvapovõ, ejecutado por el Consorcio Vial Oriental, representado por Luis Alberto Duarte Luraghi y Teodoro Riveros. Lote 3: conecta Horqueta con Belén y continúa hasta Concepción, bajo responsabilidad de la empresa Constructora Acaray, representado por Rubén y José Daniel Bogarín Canale.

Impacto regional en espera

El Corredor Norte es considerado clave para el desarrollo económico del norte del país, ya que conectará con el Corredor Agroindustrial de San Pedro y beneficiará directamente a distritos como Nueva Germania, Belén y Horqueta.

No obstante, las demoras, denuncias y problemas administrativos mantienen en incertidumbre la culminación del proyecto, mientras el departamento de San Pedro sigue enfrentando una crítica situación vial, con rutas deterioradas y caminos rurales intransitables.