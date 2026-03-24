Las Mercedes: vecinos en guerra contra proliferación de locales nocturnos

Los vecinos del tradicional barrio Las Mercedes, en Asunción, se encuentran en pie de guerra contra lo que consideran una proliferación descontrolada de locales nocturnos en una zona residencial. La agrupación “Salvemos las Mercedes” denuncia que más de 50 establecimientos se instalaron en los últimos meses, destruyendo la identidad de este histórico barrio y perjudicando la calidad de vida de los pobladores.

Marcelina Vera, coordinadora de la agrupación vecinal, explicó a ABC que la Ordenanza 163/18, que establece el plan regulador vigente, dice que el barrio -a excepción de la calle Juan de Salazar- mantiene su categoría AR3, que es netamente residencial. Sin embargo, estos locales operan en calles no permitidas, como Padre Cardozo.

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“Vienen, alquilan un chalet de los que hay acá en Las Mercedes, modifican un poquito por dentro y ya abren su negocio. Sin tener licencia municipal, sin cumplir los requisitos. No tienen ni estacionamiento”, reclamó la vecina.

Otro reclamo es que estos nuevos comercios gastronómicos carecen de estacionamiento propio, impactando severamente en la zona. Según los denunciantes, tampoco cuentan con la acústica adecuada, por lo que ya realizaron varias denuncias por polución sonora proveniente de diversos bares.

Caos vehicular

La gran afluencia de clientes y proveedores genera, durante casi todo el día, un caos vehicular en las calles de Las Mercedes. Los vecinos reclaman que, con la proliferación de los locales nocturnos, ya no encuentran lugar para sus vehículos ni pueden recibir visitas en sus casas.

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Las arterias principales, como Padre Cardozo, están totalmente colapsadas por vehículos extraños. El movimiento nocturno atrajo también a cuidacoches que controlan arbitrariamente la vía pública.

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Los vecinos denuncian que su calidad de vida sufre una degradación drástica en los últimos tiempos. “Estamos acá viviendo esta pesadilla, así como en otras zonas hay estaciones de servicio por doquier”, dijo Vera. Sienten que su barrio “histórico, emblemático y tradicional” está siendo convertido en un “gran mercado de comida”, lo que les genera una sensación de estar acorralados.

La situación se ha vuelto tan insoportable que algunos antiguos propietarios están decidiendo abandonar el barrio. “Te expulsan de tu barrio, porque nadie más quiere venir a vivir ni en los edificios. La otra vez se mudó otro vecino que dijo que esto es invivible y para nosotros eso no es justo, es muy injusto”, remarcó la representante vecinal.

Oídos sordos a los reclamos

A pesar de las manifestaciones realizadas por los vecinos, la Municipalidad, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista), sigue ignorando los reclamos. Los afectados afirman que la institución no “acusa recibo” de las notas y reuniones presentadas. Entienden que ya existe una inacción deliberada por parte de la comuna ante las violaciones legales.

Ante la falta de resultados tras las fiscalizaciones, surgen fuertes sospechas de irregularidades. Los residentes cuestionan la transparencia municipal y sospechan de posibles arreglos o coimas. Denuncian que las intervenciones son meros trámites que no terminan en clausuras de locales.

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Los contribuyentes de Las Mercedes denuncian además una profunda injusticia tributaria, debido a que pagan elevados impuestos inmobiliarios por tratarse de un barrio residencial, aunque en la práctica dejó de serlo.

Aclaran que no se oponen al progreso genuino ni al trabajo digno, siempre y cuando sea ordenado, cumpliendo las normas y respetando su dignidad como contribuyentes de la capital.