“¿Mami, cuándo nos llegan los kits?”: MEC sigue fallando a miles de estudiantes

La Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), realizó una protesta esta mañana, frente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para reclamar que miles de estudiantes siguen sin sus kits escolares, luego de un mes del inicio de clases y a días de los feriados por Semana Santa.

La convocatoria se vio afectada por la lluvia, no obstante, un grupo de docentes, familias y directores de escuelas públicas llegó hasta el microcentro de Asunción para exigir al ministro de Educación, Luis Ramírez, que cumpla con su palabra y entregue los útiles.

Lea más: Escuela Agrícola de San Pedro cae a pedazos entre crisis institucional y baja en la producción

“¿Mami, cuándo nos llegan los kits?, eso me pregunta mi hija todos los días porque no tienen todavía los útiles escolares. Es muy triste la situación y en mi caso, como madre soltera, cuesta mucho llegar a fin de mes. Para mi otra hija, del octavo grado, tuve que comprar seis cuadernos adicionales", aseguró Sandra Altumán, mamá de la escuela Profesora Aurelia Torres, de Itá.

Nery Arca, dirigente de la Otep - Auténtica en el departamento Central, aseguró que solo en Itá, todavía no se entregaron 5.700 kits escolares, es decir, 5.700 estudiantes siguen con las manos vacías. “En Ñemby, ayer nos enteramos que solo en una escuela faltan 800 paquetes, en Luque, 300 kits faltan solo en un centro educativo”, remarcó.

Explicó que hasta la fecha, luego de un mes de iniciarse las actividades académicas, dan contenidos de repaso, con cuadernos provisorios que sobraron del año pasado. “Las supervisiones ya nos piden informes para saber en qué página de los cuadernillos estamos avanzando, cuando estos materiales vienen con los kits, es decir, no los tenemos”, denunció Arca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pedirán informes al MEC

Gabriel Espínola, secretario general de la Otep-Auténtica, indicó que pedirán informes al MEC para saber la razón del excesivo atraso en la entrega de útiles, especialmente en el primer y segundo ciclo, del primer al sexto grado. “Hay que saber si el problema está en en las distribuidoras, si no están acercando o qué es lo que está pasando porque no recibimos una sola respuesta”, manifestó.

Lea más: Itauguá: padres se manifiestan por la falta de kits escolares en la escuela de Guazuvirá

El ministro de Educación, Luis Ramírez, quien dijo hoy, a la radioemisora 9.70 y como un argumento por el atraso en la entrega de kits, que “llegamos a una escuela con los kits, es cierto, un sábado, un domingo, y el director dice: no, yo sábado no voy a recibir. Entonces ese kit se fue a otro lugar”. También alegó que hay directores que no quieren recibir los útiles si faltan para algunos niveles y aseguró que el problema de distribución se está dando solo en Central.

Hidelio Rubén Peña, director de la Escuela Básica N° 6211 Inmaculada Concepción, de Itá, apuntó contra el ministro de Educación, “Quiero desmentir al ministro Luis Ramírez, que se jacta diciendo que los directores no queremos recibir los kits los fines de semana. Yo, en el Día de los Enamorados, un sábado 14 de febrero, a las 21:00 recibí en mi escuela el kit escolar. Está mal que esté poniendo palabras en nuestra boca, este ministro es un mentiroso”, exclamó.

Luis Ramírez no cumplió con su palabra, afirman

El director Hidelio Peña, agregó que Luis Ramírez tampoco cumplió con la comunidad educativa, pues, “en un principio dijo que al inicio de clases un 100% de los alumnos iban a tener los kits, y es mentira”.

Lea más: CNC: familias denuncian que siguen sin iniciar las clases, por excesivo retraso de obras

Afirmó que realizan mal la distribución, por ejemplo, si tienen 20 alumnos en el sexto grado, luego pasan los 20 al séptimo sin los útiles escolares, porque el MEC utiliza datos de la matrícula del año anterior, cuando los del sexto pasan automáticamente al séptimo grado de la escolar básica.

Sin contar con los costos de distribución y de los libros, el MEC invirtió G. 113.419 millones (US$17,8 millones), para este 2026. Las protestas por la falta de entrega de útiles escolares se repiten en todo el país, como ocurrió en la escuela Paz del Chaco, de Ñemby, donde denuncian que 1.000 escolares continúan sin los útiles.