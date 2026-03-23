CNC: familias denuncian que siguen sin iniciar las clases, por excesivo retraso de obras

Padres del Colegio Nacional de la Capital (CNC), denunciaron esta tarde que, luego de un mes de arrancar el año lectivo, el 23 de febrero, sus hijos siguen sin desarrollar clases virtuales o presenciales, ya que aún no se termina la reparación de la emblemática institución educativa, que cuenta con excesivos retrasos. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), había prometido alternativas, pero no cumplió, indicaron.

Un grupo de familiares de estudiantes se reunió esta tarde en el colegio y, recién tras amenazar con protestas para este jueves 26 de marzo, tuvieron una respuesta de la coordinación del establecimiento. Directores miembros del equipo interventor, a cargo del CNC, les prometieron que las obras finalizarán en un 100% para el lunes 6 de abril, luego de la Semana Santa.

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“No tenemos clases virtuales ni presenciales, es el motivo de nuestro reclamo, porque así no podemos avanzar. Mucho ya esperamos por las obras, el año pasado dimos clases en un colegio subvencionado que era muy chico”, indicó una de las madres.

Finalmente, con la nueva promesa del MEC, los padres decidieron levantar la medida de fuerza prevista para los próximos días.

Último informe de Itaipú

Según el último reporte de Itaipú, remitido a ABC la semana pasada, el avance de las tareas está en un 97%, luego de casi un año de haberse iniciado, en abril del 2025.

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“En esta etapa se ejecutan trabajos finales de terminación, principalmente retoques de pintura, ajustes en fachadas, limpieza general y pruebas de equipos e instalaciones”, explicaron desde la hidroeléctrica.

Las refacciones fueron adjudicadas a la empresa constructora Implenia S.A., cuyos representantes legales son Diego Bentel, Santiago Sapena Pastor Schussmuller yTatiana Mikelj. La inversión supera los US$ 3,7 millones.