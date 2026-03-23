Itauguá: padres se manifiestan por la falta de kits escolares en la escuela de Guazuvirá

Un grupo de padres se movilizó frente a la Escuela Básica N° 1025 María Auxiliadora, en la zona de Guazuvirá, distrito de Itauguá, para reclamar la provisión de kits escolares al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Según indicaron, la falta de estos insumos perjudica a unos 250 alumnos de la institución.

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Los manifestantes señalaron que muchas familias no cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirir los útiles escolares, lo que dificulta el normal desarrollo de las clases. En ese sentido, urgieron a las autoridades educativas a dar una respuesta inmediata.

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“Muchos de los padres tienen varios hijos, algunos tienen entre cuatro y cinco, y cada lista de útiles es costosa. Los que están en jardín y preescolar tienen listas aún más caras”, expresó Juana Miltos, una de las madres afectadas.

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Además del reclamo por los útiles, los padres mencionaron otras necesidades urgentes dentro de la institución. Solicitaron la provisión de almuerzo y merienda escolar, así como la reparación de la infraestructura, especialmente la construcción de nuevos baños, debido al deterioro de los actuales.

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Contactamos con la directora de Bienestar Estudiantil del MEC, Lorena González Aquino, para trasladar las quejas, pero no respondió nuestros mensajes ni las llamadas telefónicas.

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Estamos abiertos en caso de que algún representante del MEC desee referirse a las denuncias de los padres de la escuela María Auxiliadora, de la compañía Guazuvirá, de la ciudad de Itauguá.