Cortes de luz de la ANDE hoy: vea las zonas de Central y Asunción afectadas

Por distintos tipos de trabajo, la ANDE realizará hoy varios cortes programados a lo largo del país. La distribución de las interrupciones se divide entre la zona Metropolitana y Central.

En todos los casos se insta a tomar medidas preventivas especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública, al igual que considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

En la región Metropolitana se realizarán cortes en estas zonas:

- Zona 01: Mirta Méndez Zona de la Bodega Mirian y la Antena de Telefonía. Barrio Isla Aranda – Limpio, de 09:00 a 17:00 horas.

- Zona 02: Calle 8 de Diciembre desde la Cantera hasta Calle S/N. zona de la Despensa Virgen del Rosario, Capilla Virgen del Rosario - San Julián, Quinta Pequeño Paraíso, USF Ex-Combatientes del Chaco, Cancha Pastor Giménez, Despensa Doña Didia, Despenda Amanecer. 1era. Iglesia Bautista de Limpio. Barrio 8 de Diciembre – Limpio, de 08:00 a 18:00 horas.

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- Zona 03: Avda. Juan Leopardi e/ Cruz y Reconstrucción Nacional. Barrio Ita Kaaguy - Fernando de la Mora, de 08:00 a 16:00.

- Zona 04: Calle sin nombre desde Arsenio Vaesken D071 hasta Paso de Patria. Barrio Niño Jesus - Guarambaré, de 08:30 a 18:00.

- Zona 05: Nuestra Señora de la Asunción desde Comendador Piccolo hasta Ypacaraí, Santa Rosa de Lima desde Comendador Piccolo hasta Ypacaraí, Virgen del Rosario desde Comendador Piccolo hasta Ypacaraí, Virgen de la Encarnación desde Santa Isabel hasta Santa Librada, Virgen de Guadalupe desde Santa Librada hasta Edgardo Villalba Viccini, Miguel Angel Rodríguez desde Santa María hasta Ypacaraí, VIrgen de Itatí desde Stella Maris hasta Miguel Angel Rodríguez, Virgen de Luján desde Miguel Angel Rodríguez hasta Nuestra Señora de la Asunción, Santa Librada desde Miguel Angel Rodríguez hasta Virgen de la Encarnación, Santa María desde Miguel Angel Rodríguez hasta Virgen de la Encarnación, Edgardo Villalba Viccini desde Nuestra Señora de la Asunción hasta Miguel Angel Rodríguez. Barrio Laguna Grande – Fernando de la Mora, de 08:00 a 18:00.

- Zona 06: San Antonio y Colonia Elisa. Barrio Mbocayaty – Villa Elisa, de 08:30 a 14:00.

- Zona 07: Colonia Elisa y Calle S/N. Barrio Mbocayaty - Villa Elisa, de 14:00 a 18:00 horas.

-Zona 08: Ruta Rojas Cañada e/ Av. San Luis y Batalla del Carmen - La Victoria y Ruta Rojas Cañada - cerca Pollería Tres Frontera. Barrio San Luis - Capiatá, de 08:30 a 18:30.

- ZONA 09: Virgen del Rosario. Barrio Toledo Cañada - Julián Augusto Saldívar, de 08:00 a 18:00 horas.

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Más cortes programados

En la zona considerada como Central para la ANDE, se esperan los siguientes cortes programados:

- Zona 01: - Ciudad de Isla Pucu: Compañías 29 de Setiembre, y parte del barrio Maria Auxiliadora, Santa María y el Asentamiento 4 de Octubre. De 07:00 a 12:00

Ciudad de Tobatí: Isla Florida, Ensenada, Col. De Mompox y Loma Verde.

Distrito de San José Obrero: San Blas, Las Mercedes y San Juan Bautista.

Distrito Primero de Marzo: 8 de Diciembre, San Antonio y parte de Boquerón.

- Zona 02: Parte de las compañías Yhaguy Guasu y Ojopoi. De 07:00 a 17:00.

- Zona 03: Parte del Barrio Pozo de la Virgen de la Ciudad de Caacupé. De 07:00 a 13:00.

Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada y por seguridad, la línea debe ser considerada como energizada todo el tiempo.

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De momento, la ANDE no dio a conocer los cortes programados previstos para mañana, miércoles, y los demás días de la semana.