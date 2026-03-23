Viajes
23 de marzo de 2026 - 21:15

Cordillera se prepara para recibir a visitantes con una Semana Santa cargada de fe y tradición

Vía Crucis Viviente en la compañia Zanja Hû, en Atyrá.
Vía Crucis Viviente en la compañia Zanja Hû, en Atyrá. Faustina Agüero

Con circuitos religiosos, presentaciones culturales y una agenda variada, el departamento de Cordillera espera recibir a una importante cantidad de visitantes durante los días santos. Las actividades son ideales para aprovechar los días de descanso y disfrutar del turismo interno.

Por Faustina Agüero

La directora de Turismo de la Gobernación de Cordillera, Graciela Acuña, señaló que las expectativas para esta Semana Santa son muy positivas, con la proyección de una significativa llegada de turistas a distintos puntos del tercer departamento.

Explicó que se viene trabajando de manera coordinada con las 20 municipalidades, prestadores de servicios y otras instituciones para garantizar una oferta organizada, segura y atractiva para los visitantes. En ese marco, resaltó la campaña “Semana Santa, Fe y Tradición”, que busca posicionar a Cordillera como un destino que combina religiosidad, riqueza cultural y tradiciones propias de la región.

El departamento ofrece una interesante propuesta de turismo religioso, destacando el recorrido de las siete iglesias, que permite a los visitantes conocer diferentes templos en la región.

Multitudinario y emotivo “Vía Crucis Viviente” en Caacupé
“Vía Crucis Viviente” en Caacupé. Archivo.

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Programa

Entre las principales actividades previstas durante la Semana Santa se encuentran:

Vía Crucis vivientes

  • Altos: templo San Lorenzo Mártir
  • Atyrá: compañía Zanja Hû, escuela Brígido Báez
  • San Bernardino: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
  • Caacupé: Basílica Nuestra Señora de los Milagros

Todas las representaciones se llevarán a cabo el Viernes Santo, 3 de abril, a partir de las 9:00.

Cuadro viviente en Valenzuela: Viernes Santo, 3 de abril, a las 20:00 en la parroquia San José Esposo.

Tradicional Chipa Rapé: recorrido por 4 chiperías el Miércoles Santo, 1 de abril, desde las 9:00.

Ferias artesanales y gastronómicas: plazas centrales de Caacupé y Atyrá, Viernes Santo 3 de abril desde las 9:00.

El cuadro viviente en Valenzuela es una de las obras más admiradas en Cordillera y se viene desarrollando en la parroquia San José Esposo desde hace tres años.
El cuadro viviente en Valenzuela es una de las obras más admiradas en Cordillera y se viene desarrollando en la parroquia San José Esposo desde hace tres años.

En cuanto a la seguridad, Acuña resaltó que se implementará un operativo especial de Semana Santa, en coordinación con la Policía Nacional, la Patrulla Caminera, municipios y organismos de emergencia, con el objetivo de brindar tranquilidad tanto a visitantes como a residentes.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a vivir una experiencia diferente en Cordillera durante estos días santos. “Queremos que la gente venga a compartir, a descansar y a reencontrarse con la fe y nuestras tradiciones”, enfatizó.

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