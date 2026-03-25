Encarnación: 411 años creciendo a orillas del río Paraná

El río Paraná es testigo y protagonista del abrupto progreso que experimentó la ciudad más importante del sur del país. Encarnación fue fundada por Roque González de Santa Cruz el 25 de marzo de 1615 como una reducción para evangelizar a nativos guaraníes. Después de 411 años, es un centro turístico de relevancia internacional.

En una curva del caudaloso río Paraná, González erigió una cruz y declaró la zona como lugar de misión. Una enorme roca instalada en las cercanías de donde estuvo ubicado el puerto de lanchas de Posadas indica el punto geográfico donde el que años después sería declarado el primer santo paraguayo, Roque González de Santa Cruz, fundó la reducción durante su trayecto hacia las Misiones, situadas aguas arriba por el río Paraná.

En un alto en el camino, el religioso encontró un lugar ideal como punto de descanso, considerando las características geográficas, como la existencia de un gran lago que se desprendía del curso del río y que, años más tarde, se conoció como Laguna San José. Era un sitio tranquilo para atracar las embarcaciones. Una gran roca que emergía del agua se convertía en un importante punto de referencia y daría lugar al nombre de “Ytapúa”, que en idioma guaraní significa “punta de piedra”.

La fundación coincidió con la celebración del día de la Encarnación del Hijo de Dios en la Virgen María, por lo que el religioso decidió bautizar a la misión con este nombre y le agregó el término guaraní Ytapúa (con “y” se escribió originalmente), haciendo referencia a esta característica natural del lugar. Es decir, de acuerdo con los registros históricos, la denominación original de la ciudad fue “Nuestra Señora de la Anunciación de la Encarnación de Ytapúa”.

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Encarnación de la actualidad

En la actualidad es un portentoso polo de desarrollo turístico, potenciado por su emblemática playa San José y otras ubicadas a orillas del río Paraná, decenas de hoteles de lujo y locales gastronómicos, así como su tradicional Carnaval Encarnaceno, con más de cien años de vigencia, que se realiza en verano de cada año.

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En la sesión extraordinaria del pasado martes 10 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaración que designa a la ciudad de Encarnación como “La Perla del Paraguay”.

La Municipalidad de Encarnación solicitó esta designación para reconocer el crecimiento de la industria turística. Durante la temporada alta de verano, los fines de semana se reciben entre 20.000 y 50.000 turistas en la ciudad, cifra que puede aumentar hasta los 80.000 durante eventos puntuales como Año Nuevo, conciertos masivos o el Carnaval Encarnaceno.

El territorio tiene 274 km² y una población de 106.842 habitantes, según el Censo 2022, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se encuentra a 370 kilómetros de la capital del país, Asunción. Su economía se basa en el comercio y el turismo.