Lenta reactivación de Aña Cua frena empleo en ambas márgenes

Cáceres indicó que desde la reactivación de la obra en el Brazo Aña Cua en noviembre de 2025, tras haber permanecido paralizada de manera parcial desde enero de 2024, aún no se observa la recuperación esperada en la absorción de mano de obra en la margen paraguaya y argentina. En la actualidad, la cantidad de obreros no supera los 120 entre ambas márgenes, lo que genera preocupación en el sector. De acuerdo con la información que se maneja, uno de los inconvenientes radica en la firma de credenciales por parte de la Entidad Binacional Yacyretá, desconociéndose el motivo de la demora.

Esta situación afecta a numerosos conciudadanos que se encuentran expectantes para ingresar a trabajar y así contar con un ingreso económico que permita sostener a sus familias. La falta de definición mantiene en incertidumbre a quienes dependen de la reactivación efectiva de la obra.

“Como organización sindical, se aguarda que los trabajadores puedan ingresar a la zona de obra y que los trabajos avancen con mayor dinamismo. A esta altura del año, tras la firma del acuerdo de ampliación financiera, los trabajos ya deberían haberse normalizado, pero el proceso continúa lento”, señaló Cáceres.

La ejecución de la obra se encuentra a cargo del Consorcio Aña Cua WRT (Webuild, Rovella Carranza y Tecnoedil). Este proyecto prevé incrementar en un 10 % la generación de energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). En enero de 2024, las obras civiles quedaron paralizadas a raíz de la crisis económica que afectaba a la Argentina, situación que incidía en los costos del proyecto. En noviembre pasado, la EBY reactivó los trabajos en la zona del brazo Aña Cua.