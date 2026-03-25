Madre denuncia una supuesta agresión física a su hijo en escuela de San Miguel

La madre de un menor de 7 años realizó la denuncia de un supuesto hecho de agresión física en el sanitario de la escuela en una de las compañías del distrito de San Miguel, Misiones.

Según relató la madre del menor, el mismo estaba en el sanitario y, al momento de lavarse las manos, otro estudiante mayor que él, le bajó el pantalón, por lo que el menor de 7 años intentó salir corriendo, pero se cayó, donde fue agredido físicamente.

“Mi hijo sufrió una agresión en el baño de la escuela, allí a él le agarraron y le bajaron el pantalón. Tras esto intentó correr y, al intentar correr, se cayó y, al caer, le empezó a agredir una persona mayor que él. El presunto agresor es un muchacho del séptimo grado”, señaló la madre.

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“Yo voy a hacer la denuncia porque estoy preocupada por mi hijo. No es el primer caso de agresión física que ocurre con niños en la escuela, pero muchas veces no se denuncia ni se hace lo que corresponde. Nadie se anima a hablar, todos se callan. No sé exactamente qué pasó, es mi hijo y uno piensa muchas cosas. Pero sí le tocaron y le agredieron físicamente”, acotó.

También mencionó que solo la profesora de su hijo fue la que se acercó junto a ellos para ponerse a disposición y que la directora de la escuela ni siquiera le llamó para saber cómo está el niño, ya que quedó internado para una buena evaluación médica.

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“Lo que pido es que se investigue, que se esclarezca quién fue el responsable y que haya más control en la institución”, concluyó la madre.

Ya se dio participación al médico forense del Ministerio Público, Nicodemus Rodríguez, quien realizó la inspección correspondiente a la criatura, y la investigación está en curso a cargo del fiscal Eduardo Alegre, cuyos asistentes se constituyeron hasta la institución educativa.

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Sobre el tema, desde la supervisión 08-01, a cargo de Jorge Fernández, se acercaron hasta la escuela para realizar la activación del protocolo referente a esta clase de hechos, que consiste en la contención del menor y entrevistas con todas las partes para esclarecer qué fue lo que pasó.

“Estamos acompañando a la dirección, a la docente, junto con la asesora jurídica de la Dirección Departamental de Educación, para activar el protocolo del Ministerio de Educación y Ciencias y esclarecer lo ocurrido. No contamos aún con una denuncia formal de la madre, ya que tomamos conocimiento a través de redes sociales”, indicó Fernández.

El mismo agregó que iniciaron con el proceso de entrevistas tanto con la docente, la directora, los padres del menor, y aquellas situaciones que ameriten una investigación ya quedarán a cargo de las autoridades competentes.

Por su parte, la asesora jurídica de la Dirección Departamental de Educación, Carolina Rodríguez, indicó que la docente del menor señaló que durante toda la jornada el chico no presentó ninguna queja ni molestias y que a la hora de salida el mismo salió con normalidad de la escuela, pero que de igual manera estarán realizando las investigaciones para dilucidar este caso.