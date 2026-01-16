España busca recolectores de frutas paraguayos y gobierno impulsa migración

A través de “Emplea PY”, el Ministerio del Trabajo está recibiendo postulantes para aplicar a empleos de agricultura en España. El programa de Migración Circular Laboral ofrece “oportunidades de trabajo formal y capacitación laboral temporal y regulado para ciudadanos paraguayos, mediante un proceso gratuito, seguro y con garantía de derechos laborales“.

Se ofrecen vacancias para recolección de frutas en empresas españolas ubicadas en Andalucía, Huelva.

¿Qué ofrecen las empresas contratantes?

Contrato legal en España

Alojamiento

Pasaje solo de ida de Asunción a Sevilla y traslado a Huelva. El retorno debe ser cubierto por el trabajador.

Salario mensual conforme a la legislación española (No se especifica el monto).

Aportes a la seguridad social

Posibilidad de recontratación

¿El contratado tiene la obligación de volver a Paraguay?

El contrato inicial es de “aproximadamente nueve meses”, según condiciones de producción y climatología. No obstante, el Ministerio aclara que el trabajador puede ser recontratado hasta por un periodo máximo de tres años.

El trabajo debe iniciar en marzo de este 2026 y el empleado tiene la obligación de retornar a Paraguay luego de los primeros nueve meses; podrá ser recontratado nuevamente luego de tres meses.

Actualmente, el salario mínimo legal de España es de poco más de 1.180 euros por mes (cerca de G. 9.300.000). No obstante, se desconoce si ese será el pago para los paraguayos que vayan mediante este programa.

Requisitos y dónde postular

Durante el proceso de selección, los postulantes deberán presentar:

Cédula de identidad vigente Certificado médico oficial Certificado de antecedentes judiciales Certificado de antecedentes policiales Pasaporte vigente (mínimo 10 meses) Firma de compromiso de retorno al país Acuerdos legales complementarios, si correspondiera

Todo el proceso es gratuito y el Gobierno de Paraguay se encargará del proceso de selección y las entrevistas para analizar el conocimiento de los postulantes.

La visa de trabajo no tendrá costo para los paraguayos que participen de este programa. Los interesados pueden ingresar al portal de EMPLEA PY, del Ministerio de Trabajo.