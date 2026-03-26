Aneaes: el 82,5% de las carreras de Fisioterapia y Kinesiología no están acreditadas

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), publicó esta mañana un nuevo informe sobre la situación de las ofertas de grado de Fisioterapia y Kinesiología en Paraguay.

El documento se basa en datos del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), sobre los programas de grado que están habilitados en esta carrera. Además, utilizan datos sobre los procesos de acreditación de los últimos meses.

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En la actualidad, funcionan 57 carreras habilitadas por el Cones, de las cuales 10 cuentan con acreditación vigente, lo que representa una tasa del 17,5 %.

Es decir, el 82,5% de las ofertas de Fisioterapia y Kinesiología no cuentan con acreditación que pueda certificar la calidad de sus programas, tanto en universidades públicas como en las de gestión privada.

“El análisis también revela que la oferta académica está compuesta mayoritariamente por instituciones de gestión privada, que concentran el 94,7% de las carreras habilitadas”, apunta el reporte de la Agencia.

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Universidades privadas vs universidades públicas

De las 57 carreras de Fisioterapia y Kinesiología habilitadas por el Cones, tres son de universidades públicas y 54 son de universidades privadas.

De las tres universidades públicas con Fisioterapia y Kinesiología, dos corresponden a registros de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que cuenta con una carrera acreditada. La Universidad Nacional de Pilar (UNP) tiene la carrera habilitada por el Cones, pero no está acreditada por la Aneaes.

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Luego, de las 54 universidades privadas con Fisioterapia, solo 9 tienen acreditación, de acuerdo con el reporte de la Agencia.

Asunción es la zona con mayor número de carreras acreditadas (5), pese a tener menos carreras habilitadas que Central. El Departamento Central lidera en cantidad de carreras habilitadas (18), pero solo cuenta con una acreditada. Departamentos como Guairá muestran un 100% de acreditación (1 de 1). Y En 5 de los 10 departamentos con carreras habilitadas, aún no existen carreras acreditadas.

Esta es la distribución geográfica de las carreras habilitadas y acreditadas por Aneaes: