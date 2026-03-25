Titular del MEC fue operado y esto dijo una ex presidenta de la Aneaes

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) realizó esta mañana un conversatorio, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) aprobara nuevamente la habilitación de carreras de Medicina en el país, tras dos años de restricciones.

La medida del Cones es ampliamente criticada por gremios como la Academia de Medicina del Paraguay y el Círculo Paraguayo de Médicos, que cuentan en sus filas con especialistas de amplia trayectoria. Además, la Aneaes asegura que con la nueva normativa que utiliza el Consejo para habilitar nuevas ofertas, usurpan funciones que son propias de esta entidad.

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El ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, quien también preside el Cones, fue invitado a la cita, pero no estuvo presente y, según informó el vicepresidente del Consejo, Hermenegildo Cohene, su ausencia se debió a una “pequeña intervención quirúrgica”.

Desde el MEC informaron que el secretario de Estado volvería mañana. No trascendió el motivo de su operación.

Dura declaración de ex presidenta de la Aneaes

La doctora Ana Campuzano, ex presidenta de la Aneaes y miembro de la Academia de Medicina del Paraguay, estuvo presente en el conversatorio y con ironía, se refirió a la intervención quirúrgica del titular del MEC, en el contexto actual de habilitación de carreras de Medicina.

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“Yo estoy segura que el ministro de Educación, a quien aprecio porque tengo aún expectativas de que por lo menos, yo sé que en educación básica y en educación media está preocupado, pero en educación superior también debería preocuparse; estoy segura que ningún estudiante de universidades X están operándole y estoy segura de quiénes le están operando”, apuntó Campuzano.

A continuación, dijo estar feliz de que sean creadas universidades públicas. “Pero yo creo, por mi escepticismo, que esto no es más que la puerta para aprobar otras 20 (carreras de Medicina)”, afirmó.

El Cones aprobó tres nuevas carreras de Ciencias Médicas, el martes 17 de marzo, beneficiando a la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Nacional de Misiones (Unamis), ambas públicas, y una de gestión privada, la Universidad Interamericana. La Academia de Medicina, de la cual Campuzano es miembro, pidió que se vuelva a suspender la creación de nuevas ofertas de grado en esta materia.