Médicos piden al Cones que vuelva la suspensión de carreras de Medicina en Paraguay

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) realizó esta mañana un conversatorio sobre la habilitación de nuevas carreras de Medicina y la formación de posgrado, luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) abriera esta posibilidad mediante la resolución N° 2/26, aprobada la semana pasada.

A tambor batiente y de sorpresa, el Cones habilitó el martes 17 de marzo, tres nuevas ofertas de Ciencias Médicas, en la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Nacional de Misiones (Unamis) y en la Universidad Interamericana, de gestión privada.

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Estos registros se dieron con fuerte tufo a influencias políticas, todas dentro del movimiento Honor Colorado, según fuentes del Cones y de la academia. Además, en la misma sesión, y cinco minutos antes de habilitarse las carreras, el consejo aprobó la resolución N° 2/26, para dar continuidad a la habilitación de nuevos proyectos de Medicina, sin la necesidad de contar con campos de práctica hasta por dos años.

El presidente de la Aneaes, José Duarte, cuestionó una vez más esta normativa, alegando que usurpa funciones propias de la entidad. “Introduce un esquema que, en la práctica, avanza sobre funciones técnicas exclusivas de la Aneaes, al incorporar conceptos, metodologías e instrumentos vinculados a la evaluación de la calidad”, indicó.

Academia pide no habilitar más carreras de Salud

La doctora Mafalda Palacios, vicepresidenta de la Academia de Medicina del Paraguay, aseguró que el gremio, conformado por especialistas con años de trayectoria en el ejercicio de la profesión, la investigación y la docencia, pide que el Cones vuelva a suspender la habilitación de más carreras de Salud, como lo hizo en los últimos dos años.

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“Se ha creado un caos con la ampliación de las ofertas de grado y acá el Estado, más que nunca debe ejercer su rol de control, y las instituciones a cargo, deben funcionar”, manifestó la médica, en clara referencia al Cones, cuyo presidente es el ministro de Educación, Luis Ramírez.

Según datos de la Academia, solamente en el 2024 se crearon 5.000 registros profesionales nuevos. A febrero del 2025, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, existían 28.075 médicos habilitados, entre los 23 y 71 años de edad.

“Hoy, probablemente, con seguridad, hay más de 32.000 doctores, lo que hace en general, que existan más de 38.8 médicos por 10.000 habitantes, la medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, afirmó Palacios.

Reiteran pedido para rendir examen habilitante

La doctora Palacios reiteró una recomendación de la Academia, que es establecer un examen de suficiencia para los doctores egresados de carreras de grado. Explicó que actualmente, el título obtenido en cualquier universidad ya es habilitante para ejercer la profesión.

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La Aneaes también había planteado en noviembre del año pasado, basada en las recomendaciones de los expertos, realizar una evaluación de estas características para los médicos egresados de las universidades públicas y privadas.

Presidente de Aneaes pide al Cones corregir resolución

José Duarte, titular de la Aneaes, pidió durante el conversatorio, que los miembros del Cones puedan corregir la resolución que habilita de manera provisoria y sin necesidad de campos de práctica, nuevas carreras de Medicina.

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A continuación, brindó una serie de puntos en los cuales la normativa supuestamente se interpone a las funciones de la entidad a su cargo, especialmente en lo que respecta a evaluaciones autoasignadas por el Cones y que en la práctica, son tareas que ya realiza la Aneaes.

Duarte pidió al vicepresidente del Cones, Hermenegildo Cohene, que estaba presente en el encuentro, la creación de una mesa técnica que permita evaluar la resolución y, con presencia de los académicos, también analizar la habilitación de carreras de Ciencias Médicas.

Cohene aseguró que recién ayer recibió la invitación para el panel, por lo que no tuvo tiempo de prepararse, pero aseguró que el Norte del Consejo es “asegurar la calidad” de la educación superior y afirmó que aprobarán la creación de una mesa técnica entre todos los sectores para el análisis de carreras de Ciencias Médicas.