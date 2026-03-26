Asunción: Bello cede ante funcionarios y jornada de limpieza será “voluntaria”

Tras una fuerte resistencia manifestada por funcionarios de varias dependencias de la Municipalidad de Asunción, el intendente Luis Bello (ANR-cartista) desistió de obligarlos a participar de una jornada de limpieza de la ciudad.

La movilización “9.000 en acción”, prevista para mañana, viernes, y a la que llamaron así desde el Gabinete de Bello, afirmando que los 9.000 funcionarios de la Municipalidad de Asunción saldrían a limpiar la ciudad, dejó de tener carácter obligatorio tras las denuncias gremiales. El cambio de postura surgió luego de que los trabajadores tildaran la iniciativa de mero “marketing político”.

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En la tarde de este jueves, tras reunirse con representantes de los sindicatos, Máximo Medina, jefe de Gabinete del intendente, firmó un acta de acuerdo que establece que la jornada será “voluntaria”. Con este acuerdo queda sin efecto la Resolución 352/26, que disponía “la movilización general y obligatoria” de los funcionarios en las calles.

Además, el documento establece que quedan excluidas de la actividad las personas en estado de gravidez, de la tercera edad, con enfermedades de base y con capacidades diferentes. Se aclara que los funcionarios que no participarán de la jornada de limpieza deberán cumplir con su horario respectivo en su repartición y contar con la marcación del reloj biométrico.

Negativa a participar

La decisión del intendente se dio luego de que empleados municipales advirtieran que no realizarían tareas de barrido por no figurar estas en sus manuales de funciones.

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Alegaron que, según la Ley 3966/10, Orgánica Municipal, el personal municipal no puede ser forzado a realizar labores, fuera de sus funciones, sin su consentimiento. El funcionariado rechazó la medida inicial denunciando presiones externas y el riesgo de parálisis en las oficinas críticas.

Líderes sindicales señalaron que las soluciones en la comuna deben nacer siempre del diálogo y no de la imposición. Advirtieron que movilizar a miles de personas sin logística afectaría servicios clave.

La administración de Bello cedió para evitar un conflicto mayor en medio de la crisis de recolección de basura.