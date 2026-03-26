Limpieza de Asunción: Funcionarios se plantan contra “marketing” de Luis Bello

La “jornada histórica de limpieza”, anunciada por el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), para mañana, viernes, enfrenta un fuerte rechazo por parte de los funcionarios de la comuna. Los trabajadores califican al operativo como una simple jugada de “marketing político”. Aseguran que esta movilización masiva, bautizada como “9.000 en acción”, haciendo referencia a la cantidad de empleados que tiene la institución, va en contra de sus derechos laborales. Denuncian presiones que sugieren una asistencia obligatoria.

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A pesar de que la Municipalidad ya emitió un memorándum en el que dispone los tramos y sitios específicos de limpieza para cada dependencia, el descontento crece en los pasillos. Funcionarios administrativos, que pidieron reservar sus identidades por temor a represalias, expresaron a ABC un rechazo categórico a la obligatoriedad de la medida. Afirman que no hay base legal para forzarlos a realizar tareas de limpieza bajo ninguna circunstancia, fuera de su rol.

Los trabajadores sostienen que su labor se rige estrictamente por un manual de procedimientos y funciones, protegida por la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal. Cualquier tarea que no esté contemplada en dichos documentos técnicos solo puede hacerse de forma voluntaria. Por ello, muchos ya han manifestado su intención de no asistir, argumentando que la tarea de barrrido y limpieza de las calles, no les corresponde.

Parálisis institucional

Los trabajadores municipales consultados consideran que el anuncio de sacar a 9.000 funcionarios a la calle es “pura propaganda”, un acto publicitario que no cuenta con un cálculo serio de ejecución. Advierten que desplazar a tal cantidad de personas provocaría una parálisis institucional sin precedentes en la capital. Dependencias críticas como la Estación de Buses, el Mercado de Abasto y el Teatro Municipal deberían cerrar sus puertas y, coincidente con este plan, se anuncia para mañana el inicio del operativo Semana Santa en la terminal de ómnibus, por ejemplo.

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El riesgo de dejar de lado trámites, expedientes esenciales y la propia atención en la Junta Municipal es una de las mayores preocupaciones del funcionariado. Además, cuestionan la utilidad real de barrer y embolsar basura si la institución no cuenta con suficientes camiones recolectores. Sin la logística para retirar los desechos, el esfuerzo de los administrativos terminaría siendo un desperdicio de recursos.

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Además, reclaman que ya existe una Dirección de Servicios Urbanos con cuadrillas destinadas específicamente a la limpieza diaria de las avenidas. Recuerdan que los trabajadores de aseo urbano perciben beneficios adicionales, como plus por insalubridad y peligrosidad, además de pagos por trabajar fines de semana y feriados, condiciones que no aplican al resto del personal administrativo que se pretende movilizar.

No se les puede obligar

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema), advierten que no se puede obligar a los funcionarios a asistir mediante órdenes directas o imposiciones. Alberto Gaona, secretario general, dijo a ABC que la idea de movilizar a tanta gente es un “difícil de cumplir” y poco conducente para la gestión. Subrayó que, en democracia, las soluciones deben nacer del diálogo y el acuerdo mutuo, no de la fuerza.

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Las organizaciones gremiales insisten en que no se deben descuidar direcciones críticas como cementerios, recaudaciones o la Policía Municipal de Tránsito. Si bien existe voluntad de colaborar con la ciudadanía ante la crisis de la basura, esto debe ser bajo una coordinación voluntaria.

Gaona señaló que este mediodía tienen prevista una reunión con el jefe de Gabinete para conversar sobre esta situación, tras lo cual comunicarán públicamente su posición.

Crisis

La “jornada histórica” fue anunciada por Máximo Medina, jefe de Gabinete y director interino de Servicios Urbanos de la gestión del intendente Bello. El anuncio se dio en medio de un recrudecimiento de la crisis por falta de recolección de basuras en Asunción, que “inundó” de desechos la capital del país y “barrió” a dos directores de esa dependencia en menos de 7 meses.

La crisis obedece, principalmente al pésimo estado de camiones recolectores. Al asumir el cargo, la semana pasada, el propio Medina reconoció que la capacidad operativa de la comuna está al límite, con apenas entre 16 y 20 camiones de 27 vehículos propios funcionando.

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Con el argumento de una supuesta “urgencia impostergable”, Bello apura la compra directa de 11 camiones por G. 16.000 millones, puenteando el control de la Junta Municipal. Concejales opositores critican este proceso “opaco e innecesario”, alegando que ya existen contratos vigentes de alquiler de camiones.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue denunciando la formación de vertederos irregulares en distintos barrios, algunos por parte de los mismos funcionarios municipales. La Dirección de Servicios Urbanos también fue salpicada por la participación de altos funcionarios, incluido el exdirector, Armando Becvort, en actos proselitistas del candidato oficialista a la Intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista).