Banco Atlas rechaza acusaciones y ratifica el cumplimiento de sus obligaciones fiduciarias con IPS

Banco Atlas emitió esta tarde un comunicado, en el que reafirma que, en su carácter de fiduciario, ha actuado en todo momento dentro del marco legal y contractual vigente, cumpliendo estrictamente con las instrucciones impartidas por el IPS y con las obligaciones establecidas en el contrato de fideicomiso.

En ese sentido, no ha reconocido ni reconoce la existencia de ilegalidad alguna en su actuación.

En particular, respecto a la acreditación de intereses en la cuenta de retención caucional, el Banco informa que dicha acreditación fue realizada en el marco de sus atribuciones como fiduciario, con el objetivo de dar cierre a divergencias interpretativas y evitar la prolongación de la controversia, sin que ello implique reconocimiento de obligaciones adicionales ni corrección de conducta irregular.

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Cabe precisar que esta cuenta corresponde a una cuenta de retención caucional, donde se encuentran fondos retenidos a favor de empresas constructoras por instrucción del IPS, y no fondos de libre disponibilidad del Instituto, por lo que su tratamiento responde a dicha naturaleza jurídica específica.

Asimismo, esta cuenta y su operativa eran de pleno conocimiento del IPS en su carácter de fideicomitente y beneficiario, siendo dicha institución la que instruía los porcentajes a pagar y a retener, así como las condiciones y momentos para la liberación de dichos fondos.

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En este contexto, la acreditación realizada no constituye restitución de fondos ni regularización de una omisión, sino una decisión adoptada en el marco de la administración fiduciaria. No existió omisión en la acreditación de intereses, sino una diferencia de criterio técnico-jurídico respecto a la naturaleza y tratamiento de la cuenta, la cual se mantuvo bajo una misma modalidad durante años y fue validada por distintas administraciones.

En consecuencia, no existe afectación patrimonial al IPS, ni perjuicio económico derivado de la actuación de Banco Atlas en su rol fiduciario.

La entidad también destaca que ha mantenido plena apertura y predisposición al diálogo, promoviendo en reiteradas ocasiones instancias de conversación y coordinación técnica entre las partes conforme a los mecanismos previstos en el contrato, las cuales no prosperaron por razones ajenas a su voluntad.