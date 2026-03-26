Camino “tragado” por canteras en Paso Yobai: pobladores denuncian aislamiento y exigen intervención urgente

La comunidad de Colonia Sudetia, en el distrito de Paso Yobai, enfrenta una crítica situación tras la desaparición de un camino vecinal, afectado por excavaciones realizadas en el marco de la actividad minera en la zona. Según denunciaron los pobladores, las canteras abiertas a ambos lados de la vía pública provocaron el desmoronamiento progresivo del terreno hasta dejar intransitable el camino.

Los vecinos señalaron que el problema no es reciente, pero se agravó en el último año con el avance de las excavaciones, cada vez más cercanas al borde e incluso cortando el camino. Advirtieron que ya habían alertado a las autoridades sobre el riesgo que representaban los trabajos, especialmente durante las lluvias, que aceleraban los derrumbes.

De acuerdo con los testimonios, las excavaciones eran utilizadas para extraer materia prima destinada al proceso de lixiviación, utilizado en la extracción de oro.

Inicialmente, los desmoronamientos afectaron parcialmente la calzada, obligando a clausurar media vía debido al peligro que representaba para los transeúntes. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación empeoró hasta que uno de los tramos fue completamente cortado, dejando aislada a parte de la comunidad.

Una vecina que prefirió el anonimato relató que la problemática comenzó hace al menos seis años, aunque en el último tiempo alcanzó niveles críticos. “Ya cortaron todo, es muy triste. Nuestro camino ya no existe”, expresó.

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La mujer también lamentó el impacto social que generó el deterioro del camino, señalando que vecinos y familiares tuvieron que mudarse ante la imposibilidad de continuar con su vida cotidiana, optando por vender sus propiedades y migrar a otras zonas.

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Desde la empresa Latin American Minerals Paraguay (Lampa) SA, concesionaria de la explotación aurífera, reconocieron que las canteras fueron operadas por firmas subcontratadas. El gerente de la firma, Rubén Aguilera, explicó que actualmente se trabaja en un proyecto conjunto con la Municipalidad de Paso Yobai para rehabilitar el camino.

Aseguró que el objetivo es restablecer una vía segura y transitable en todo tiempo, además de corregir los errores cometidos en etapas anteriores. No obstante, admitió que en el pasado no se protegieron adecuadamente los bordes del camino, lo que derivó en los daños actuales.

En una visita realizada este jueves, los senadores Esperanza Martínez (Frente Guazú) y José Oviedo (Cruzada Nacional) se reunieron con los pobladores afectados, autoridades locales y representantes de la empresa. Martínez cuestionó que las licencias ambientales hayan permitido excavaciones tan cercanas al camino, generando riesgos de derrumbe y finalmente su destrucción.

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“Van a reparar el mal, pero la pregunta es por qué se permitió este abuso”, expresó la legisladora durante el recorrido por la zona afectada.

Por su parte, Oviedo indicó que las propias empresas reconocieron que no se actuó correctamente en un inicio, lo que derivó en la situación actual. El parlamentario anunció la conformación de una mesa de trabajo que incluirá a instituciones como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Viceministerio de Minas y Energía.

El objetivo será revisar los permisos otorgados, establecer límites claros para las excavaciones y verificar si las empresas responsables operaban conforme a la normativa vigente.

Finalmente, los pobladores insistieron en la necesidad de una intervención urgente, no solo para recuperar el camino, sino también para evitar que situaciones similares se repitan en otras comunidades afectadas por la actividad minera.