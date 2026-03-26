Mbuyapey: tras presión de padres reabren escuela rural cerrada por baja matrícula

La reapertura de la histórica escuela, con más de 70 años de vida institucional, llena de felicidad y tranquilidad a los pobladores, ya que la institución da vida y une a la comunidad. “Es inmensa la alegría al saber que volveremos a tener un docente y que nuestros hijos regresarán a las aulas”, señaló el padre de familia Eladio Bareiro.

Después de casi un mes de lucha en busca de una solución, marcada por el rechazo e indiferencia de las autoridades educativas de la zona —que no recibían a los padres para escuchar sus reclamos—, el caso fue publicado por el Diario ABC Color. Esto permitió que “lean nuestra preocupación", dijo el padre de familia Bareiro.

Agregó que rápidamente la reactivación de la escuela fue anunciada el jueves último por la supervisora local, Ana Liz Godoy.

Asimismo, ayer los alumnos conocieron a la docente Paz Solís López, oriunda de una comunidad cercana del distrito, quien estará a cargo de la formación de los niños mediante la modalidad de plurigrado, explicó Bareiro.

Fue emocionante ver a los niños izar nuevamente la bandera paraguaya, un símbolo de patriotismo muy importante para la comunidad, porque así se brinda la oportunidad a los hijos de agricultores de aprender a leer y escribir”, manifestó emocionado Félix Colmán, otro padre de familia que acompañó la lucha.

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Aguardan recibir el almuerzo escolar

Tras regularizarse el funcionamiento de la escuela, ahora solicitan que los nueve niños reciban el almuerzo y la merienda escolar proveídos por la Gobernación de Paraguarí. Además, de la asignación de una cocinera para la institución.

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La escuela cuenta con cocina y comedor; solo falta la provisión de víveres. Mientras tanto, algunas madres se comprometieron a cocinar conforme al menú establecido por el programa “Hambre Cero”, aseguró Bareiro.

Agregó que aún no tenían información sobre la reapertura de la escuela. Pero indicó que ya están en comunicación con la Gobernación de Paraguarí para cumplir con los requisitos legales y hacer llegar los alimentos a los escolares.

Por su parte, la gobernadora Norma Zárate de Monges (ANR-HC) señaló que no estaba al tanto de la reapertura de la institución y que verificará la situación, ya que implica una ampliación en la distribución del servicio.

Finalmente, la ejecutiva departamental indicó que debe gestionar autorización ante el Ministerio de Desarrollo Social (MSD), pero aseguró que dará seguimiento al reclamo de los padres y que los niños recibirán este año el almuerzo y la merienda escolar.