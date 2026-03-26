San Joaquín: presentan cronograma oficial de actividades del tradicional Kurusu Rape

El “Kurusu Rape, la Jesuítica San Joaquín” está bajo la organización de la Gobernación de Caaguazú, administrada por Marcelo Soto (ANR – HC), con apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la municipalidad local. Tiene como objetivo reactivar el atractivo turístico del antiguo templo de adobe, construido hace 276 años por los jesuitas que habitaron el país.

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La programación empieza el viernes 27, con la elaboración de reliquias a las 08:00 y, posteriormente, la misa Kurusu Rape a las 18:00, marcando el inicio de las celebraciones religiosas que forman parte de este tradicional encuentro.

El sábado 28, las actividades continúan con la feria de emprendedoras a las 15:00, seguida de un festival artístico a partir de las 18:00, espacios destinados a promover la producción local y el talento cultural de la zona.

El domingo 29, las actividades religiosas se intensifican con la bendición de palmas y la misa en la parroquia desde las 07:00, en el marco del inicio de la Semana Santa.

En cuanto a la agenda litúrgica central, el cronograma contempla el Jueves Santo (2 de abril) con la celebración de la Última Cena, aún con horario a confirmar. El Viernes Santo (3 de abril) incluirá una visita guiada para turistas a las 08:00, además de actividades litúrgicas que serán confirmadas.

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El Sábado de Gloria (4 de abril) incluirá la elección de identidad gastronómica desde las 09:00, seguida de la ruta de la aventura y naturaleza a las 14:00, así como la misa de vigilia pascual, también pendiente de confirmación.

Finalmente, el programa culmina el Domingo de Pascua (5 de abril) con la Misa de Pascua, cuyo horario será confirmado por la organización, cerrando un itinerario que busca fortalecer el turismo religioso y cultural en el departamento.