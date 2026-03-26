Semana Santa: estacioneros de capilla San Antonio mantienen vigente el purahéi jahe’o

En el marco de las celebraciones de la Semana Santa, los estacioneros de la capilla San Antonio de la ciudad de San Lorenzo volvieron a recorrer las calles de la comunidad para representar las estaciones del viacrucis, acompañados del característico canto melancólico conocido como purahéi jahe’o. La actividad, que se ha convertido en una tradición arraigada, reunió a vecinos que cada año participan activamente del evento.

Lea más: San Ignacio: obra teatral recreará la llegada de los misioneros jesuitas

El grupo, integrado por 12 hombres, realizó el recorrido de las 14 estaciones, deteniéndose en cada punto para entonar los cánticos y reflexionar sobre la pasión de Cristo. La representación se desarrolló sobre las calles Primavera y Delfín Argüello, donde los pobladores adornaron el trayecto con velas encendidas, candelabros y pequeños altares altares preparados especialmente para recibir a los participantes.

Lea más: Tañarandy: últimos detalles para los eventos del Viernes Santo en La Barraca

De acuerdo con los organizadores, esta manifestación cultural y religiosa es una de las pocas que aún se mantienen vigentes en la zona con el paso del tiempo. Señalaron que, además de este grupo, existen otros dos que continúan con la práctica en la comunidad durante estas fechas.

Lea más: Semana Santa sobre ruedas: las siete iglesias a recorrer en bicicleta

Carlos Adorno Talavera, uno de los estacioneros, destacó el compromiso de los integrantes para sostener la tradición a lo largo de los años. “A pesar del paso del tiempo, seguimos firmes en esto. Cada año pasamos por esta calle de manera ininterrumpida", expresó.

Asimismo, comentó que actualmente buscan incorporar a nuevos miembros, especialmente jóvenes, con el objetivo de garantizar la continuidad de la costumbre. “Estamos invitando a que más personas se sumen, para que esto no se pierda”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La emotiva jornada culminó con una oración comunitaria y el agradecimiento de los vecinos, quienes valoraron el esfuerzo de los estacioneros por mantener viva una expresión cultural que forma parte de la identidad local y que, año tras año, renueva la fe y la memoria colectiva de la comunidad.