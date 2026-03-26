Yacyretá reactiva obras para optimizar la toma de agua cruda en Ayolas

La realización de obras que permitan el mejoramiento del suministro de agua potable es un reclamo constante de la población ayolense, que desde hace años viene sufrido el deficitario servicio, especialmente en temporada de altas temperaturas. Ante esta situación, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) reanudó los trabajos de mejora de la toma de agua cruda, la aductora y la planta de tratamiento de Ayolas, con una inversión de G. 2.624.919.819.

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En un acto protocolar realizado este lunes, estuvieron presentes el consejero administrativo de la EBY, Michel Flores; el intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR); concejales municipales y responsables de diferentes áreas de Yacyretá en el distrito. Se informó que el proyecto contempla obras civiles y electromecánicas, incluyendo la instalación de bombas de succión y la conclusión de la línea aductora hasta la planta de agua.

Además, se prevé la construcción de casetas de operaciones, estacionamiento, cercado perimetral e iluminación. Flores destacó que la reanudación de los trabajos constituye un logro importante y permitirá a la población acceder a agua potable de mejor calidad y en mayor cantidad.

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El consejero señaló que Ayolas, al ser una ciudad turística que recibe numerosos visitantes, requiere un servicio de agua eficiente. Agregó que la línea de trabajo de la EBY busca garantizar los servicios básicos, como agua potable, energía y caminos, lo que contribuirá al desarrollo de las comunidades.

Por su parte, el intendente Carlos Duarte dijo que la obra beneficiará a los hogares de diferentes barrios, donde muchas veces el agua llegaba de manera intermitente.

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La falta de agua potable en varios sectores es un problema recurrente, por lo que los pobladores responsabilizan a la EBY, encargada de la provisión del vital líquido y mantienen constante presión para mejorar el servicio.

Aunque el acto se realizó en un contexto de campaña política para las municipales, infunde esperanza en la comunidad de que se desarrollen las mejoras.