Bello insiste en que minga municipal es obligatoria pese a acuerdo con sindicatos

Tras el rechazo de los funcionarios de la Municipalidad de Asunción, el intendente Luis Bello (ANR-HC) finalmente había desistido ayer de obligarlos a participar de una jornada de limpieza de la ciudad a desarrollarse este viernes.

En principio, se había anunciado que los 9.000 funcionarios saldrían a las calles, pero los sindicatos lograron un acuerdo para que la convocatoria tenga carácter “voluntario”.

Bello, sin embargo, este viernes retomó su postura inicial e insistió en que la participación de los funcionarios es obligatoria, salvo que la persona esté con problemas de salud o embarazada.

“Es obligatoria para todo funcionario que no esté con un problema de salud o funcionaria que no esté embarazada. Esto, de hecho, que cuando se empezó en la organización fue así, pero fue una cuestión verbal, luego se ratificó por escrito”, sostuvo.

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Interpretación del acuerdo con sindicatos

Al ser consultado sobre una posible contradicción al exigir tareas de limpieza a funcionarios administrativos, respondió: “Nadie le obliga a nadie a hacer nada y no veo gente que esté obligada. Quitarles a los funcionarios a trabajar es algo bueno”.

Con relación al acta firmada ayer con los sindicatos que calificaba la convocatoria de “voluntaria”, explicó que se trató de un llamado general a todos los funcionarios para realizar la limpieza.

“Ya sea que se haya interpretado que sea obligatorio o voluntario, lo que se hizo fue un llamado a todos los funcionarios. Todos los que no tienen problemas de salud y las mujeres que no están en estado de gestación están acá”, mencionó.

Sin sanciones, pero con presión para participar

Respecto a quienes no participen, señaló que dialogará con ellos para pedirles sumarse en futuras jornadas. Insistió en la necesidad de comprender la situación actual de la Municipalidad y colaborar.

“A mí no me gusta sancionar, uno tiene que encontrar la forma de motivar a que juntos entendamos cuál es la situación en la que estamos. Esto, a la par, es una campaña de concienciación que busca que sea algo positivo. En paralelo a esto vamos a mejorar el servicio de recolección y en donde sí vamos a ser duros con aquellos que tiran residuos donde no deben tirar”, dijo.

Plan de jornadas de limpieza periódicas

Asimismo, adelantó que esta no será la única jornada de minga. Añadió que la próxima semana los trabajos se enfocarán en cauces hídricos y posteriormente en plazas, con la intención de sostener estas acciones de forma periódica.

También destacó que, a su criterio, los funcionarios están “entusiasmados”, lo que —según indicó— se refleja en la presencia registrada esta mañana en sede municipal. Incluso, refirió que algunos funcionarios ya estaban en las calles realizando la limpieza desde tempranas horas.

Añadió que las tareas de hoy se concentrarán en zonas como la avenida Mariscal López, Santa Teresa, Madame Lynch, además del Mercado 4 y la Estación de Buses de Asunción (EBA).

El intendente señaló que la Plaza Naciones Unidas ya fue recuperada mediante intervenciones como la realizada hoy.

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Participación esperada y servicios esenciales

El jefe comunal indicó que esperan una participación del 80% del funcionariado. Apuntó que solo permanecerá en sus puestos el personal esencial del Abasto, Recaudaciones, Policía Municipal de Tránsito (PMT) y del Policlínico, mientras que el resto será destinado a las tareas de limpieza.

Recordó además que, en paralelo, impulsarán un proyecto de ley para endurecer sanciones contra quienes arrojen residuos de forma irregular y creen vertederos clandestinos.

También informó que actualmente hay 33 camiones recolectores en calles, cuando la cobertura para la Capital requiere 29.

Igualmente, mencionó que está en marcha un proceso de licitación para la adquisición de 11 nuevos camiones recolectores. En ese sentido, justificó la necesidad de realizar la compra por la vía más rápida.