Pacientes con enfermedades raras fallecen a la espera de medicamentos, lamenta federación

Desde la Fepper, su presidenta, Vanessa De Quiñónez, alertó que el desabastecimiento de medicamentos e insumos ya generó fallecimientos entre pacientes, al igual que también afecta a miles de personas a nivel país.

La mujer sostuvo que debe darse una una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Salud ante la falta de fármacos, al igual que el Estado debe saldar su deuda con las farmacéuticas, ya que esta situación afecta a los amparos. Asimismo, sobre una reunión hoy en el Congreso con representantes de las farmacéuticas, sostuvo que se encuentran “animados”, aunque esperó que “no nos pinchen el globo”.

Inclusive sostuvo que la falta de insumos ya no solo golpea a las patologías “raras”, sino que se ha extendido a la red oncológica y a pacientes con esclerosis múltiple, epilepsia y más, que también se nuclean en la federación.

Por lo mencionado, reiteró que la situación es desesperante, ya que la suspensión de los tratamientos crónicos provoca el deterioro inmediato de la salud y el retorno de síntomas graves. “Nosotros hemos tenido compañeros que ya han fallecido en estos seis meses porque realmente el desabastecimiento se comenzó a sentir hace seis meses”, agregó.

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