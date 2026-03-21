“Este gobierno prácticamente nos cerró las puertas”: enfermos piden solución a falta de fármacos

Pacientes crónicos, cuyos tratamientos dependen de fármacos de alto costo, realizaron días atrás una gran movilización frente al Ministerio de Salud para exigir una salida a la crisis de la falta de provisión que los está dejando sin tratamientos, algo que agrava sus dolencias y pone en riesgo sus vidas.

Uno de los grupos que se conformó es la Federación Paraguaya de Pacientes Unidos por la Lucha, desde donde señalan los diversos problemas del sistema de salud, más allá de la cuestión de los medicamentos. Cuando se habla de enfermedades complejas se nota una falta de preparación a la hora de realizar los diagnósticos y la centralización de la atención en el área metropolitana, dijeron.

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Hugo Bellasai, de la Asociación de Pacientes con Psoriasis y Enfermedades Autoinmunes de la Piel, relató que en su caso transcurrieron 12 años antes de que pudiera recibir el diagnóstico correcto.

“Nuestro mayor problema es la falta de profesionales en esta patología y la centralización que hay en esta zona”, indicó.

Por su lado, Benicia Albrecht, de la Fundación de Lupus del Paraguay, explicó que en el caso de su enfermedad, hay profesionales especializados, pero faltan fármacos para afrontar el tratamiento. Ella en particular precisa una serie de medicamentos que mensualmente implican un gasto de G. 13 millones.

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Mencionó que para esta patología los medicamentos son proveídos por el Ministerio de Salud, pero en este momento la institución no los tiene. Supuestamente, la respuesta que recibieron días atrás es que las licitaciones no se hicieron a tiempo y hay más pacientes. “Siempre hay una excusa”, dijo.

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“Yo resumo en falta de medicamentos, de gestión y de servicios”, expresó Hugo al tiempo de remarcar que la situación los expone a tratamientos deficientes y distintas complicaciones que deben enfrentar para seguir luchando contra sus enfermedades.

Economía de guerra, “una falta de respeto”

Para Benicia Albrecht, es una falta de respeto que el Gobierno someta a los enfermos a este tipo de situación y recordó la frase del ministro de Economía que esta semana anunció la aplicación de una “economía de guerra” en medio de una grave crisis por la millonaria deuda con proveedores. Según Albrecht, la ministra María Teresa Barán les dijo que esa política no se aplicará a la Salud, aunque señaló que los pacientes desde hace tiempo están librando una guerra.

Explicó que en anteriores gestiones lograron grandes avances a través del diálogo, consiguiendo por ejemplo, la inclusión de fármacos a la lista del Ministerio. Sin embargo, ahora el escenario es distinto porque les cuesta llegar a las autoridades para hacer escuchar sus necesidades.

“Este gobierno prácticamente nos cerró las puertas, presentamos notas y no tuvimos respuesta, muchísimas cosas ya pasamos con este gobierno realmente”, lamentó.

Reunión de trabajo, este lunes

Tras la movilización de la semana pasada, fue convocada una primera reunión de trabajo prevista para el lunes 23 de marzo, a las 08:00, en la sede del Ministerio, con el objetivo de avanzar en propuestas concretas que permitan mejorar la respuesta del sistema.

Hugo señaló que esperan que del encuentro también participen representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “porque ellos se tiran la pelota y para que realmente funcione, tienen que estar todos los representantes que competen”, dijo.