Reactivarán la obra del Teatro de Villarrica con millonaria inversión y polémica por licitación exprés

La Comuna de Villarrica confirmó que el lunes 30 de marzo se retomarán los trabajos de refacción del Teatro Municipal, una obra largamente postergada que finalmente busca su culminación tras más de una década.

El reinicio de los trabajos se produce luego de que la Municipalidad rescindiera el contrato con la firma anterior, MES Construcciones, debido a una supuesta serie de incumplimientos contractuales.

Entre las irregularidades señaladas por la administración municipal figuran retrasos injustificados, falta de pólizas de seguro y la no ejecución de obras que ya habían sido certificadas y pagadas. El intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), explicó que estos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y formaron parte de los argumentos para la rescisión contractual.

Según el jefe comunal, la obra debía haber concluido en marzo de 2021, pero no registró avances significativos desde entonces.

Sobre las acusaciones expuestas por el jefe comunal, el representante de la empresa MES Trading & Service, Marcelo Sánchez, hace unos días dijo que el equipo jurídico de la firma analiza las medidas a tomar y que, una vez resuelto, accionarán ante la DNCP o por vías judiciales.

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Tras la desvinculación de la empresa, la Municipalidad impulsó un nuevo proceso licitatorio bajo la figura de “vía de la excepción por urgencia impostergable”.

El procedimiento se desarrolló en tiempo récord y derivó en la adjudicación de los trabajos a la firma Bogado Construcciones —representada por Juan Ramón Bogado López— que ya había ejecutado la terminal de ómnibus de la ciudad. El monto del nuevo contrato asciende a G. 3.795 millones, destinados a la culminación total del teatro.

El plazo de ejecución establecido es de 60 días, por lo que, si las condiciones climáticas acompañan, la inauguración podría concretarse en junio próximo. El proyecto contempla la instalación de 372 butacas nuevas, sistemas profesionales de sonido, iluminación y acústica, además de climatización, red eléctrica y medidas de seguridad contra incendios.

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En cuanto al financiamiento, la Municipalidad aseguró que los recursos están garantizados mediante una combinación de fondos. Más de G. 2.500 millones provienen de la cooperación del Gobierno de Taiwán, mientras que G. 1.500 millones corresponden a un préstamo financiado con royalties. A esto se suman G. 300 millones de recursos propios municipales, completando el presupuesto necesario para la culminación de la obra.

El intendente Benítez defendió la decisión de recurrir a un mecanismo excepcional, argumentando que la urgencia responde al deterioro progresivo de la infraestructura inconclusa. Mencionó, además, que la ciudadanía reclama la habilitación del teatro desde hace más de 14 años, lo que motivó a la administración a acelerar el proceso.

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¿Concesión direccionada?

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de cuestionamientos, principalmente por la rapidez con la que se llevó adelante la licitación.

La convocatoria fue publicada el 9 de marzo y, en apenas 48 horas, ya se había realizado la apertura de sobres y encaminado la adjudicación. Sobre el procedimiento, se alegó que dos de las empresas habrían presentado ofertas incompletas.

Las dudas apuntan a que el proceso habría estado orientado a favorecer a Bogado Construcciones, empresa que ya mantiene antecedentes de adjudicaciones con la actual administración.

Asimismo, la utilización de la “vía de la excepción” fue criticada debido a que concentra las decisiones en la Intendencia, sin requerir la aprobación de la Junta Municipal.

Pese a ello, desde la Municipalidad insisten en que el proceso se ajusta a la normativa vigente y cuenta con respaldo técnico de la Unidad Operativa de Contrataciones.