Intendente de Villarrica defiende licitación exprés del teatro y admite presión del calendario electoral

El intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), dijo que uno de los principales motivos para acelerar el llamado a nueva licitación es el progresivo deterioro de la infraestructura ya ejecutada, que permanece inconclusa tras la rescisión del contrato con la empresa adjudicada anteriormente. En ese sentido, advirtió que cada día que la obra permanece paralizada aumenta el riesgo de daños en los componentes ya instalados, lo que podría encarecer significativamente el costo final del proyecto.

Benítez también mencionó que existen equipos y sistemas parcialmente instalados que requieren continuidad en su ejecución para evitar pérdidas o la necesidad de rehacer trabajos. A esto se suma, según indicó, la existencia de un proyecto técnico definido, con presupuesto aprobado y financiamiento disponible, lo que permite reanudar la obra de forma inmediata.

En esa línea, afirmó que la decisión de apresurar el proceso se basa en la necesidad de dar respuesta a una demanda social que, según dijo, lleva más de una década sin concretarse.

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El intendente también destacó que los recursos económicos ya están asegurados, incluyendo fondos municipales y desembolsos provenientes de la cooperación internacional con Taiwán. Indicó que mantener la obra paralizada, pese a contar con financiamiento, implicaría una mala administración de los recursos públicos y un perjuicio para el patrimonio municipal.

Desde el punto de vista técnico, la administración se respalda en un dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), que concluye que la situación cumple con los criterios de urgencia establecidos en la ley. Dicho informe señala que la paralización prolongada genera riesgos de deterioro, incremento de costos y pérdida de valor de la inversión pública ya realizada.

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Asimismo, advierte que un proceso licitatorio convencional podría extenderse por al menos 60 días, periodo durante el cual la obra seguiría expuesta a estos riesgos. Otro de los argumentos expuestos es que el Teatro Municipal es considerado un proyecto de interés cultural para la ciudad e incluso cuenta con reconocimiento a nivel nacional.

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No obstante, Benítez también admitió que el calendario electoral influye en la urgencia del proceso. El intendente, que buscará la reelección, explicó que en caso de ganar las internas del Partido Liberal deberá renunciar al cargo en el mes de julio para continuar su candidatura.

Esta situación introduce un factor de tiempo adicional para la actual administración, que buscaría dejar encaminada la culminación de la obra antes de esa fecha.

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La licitación en cuestión se realiza bajo la figura de “vía de la excepción por urgencia impostergable”, tras la rescisión del contrato con la empresa MES Trading & Service. El proceso ya se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, luego de la apertura de sobres realizada el pasado 11 de marzo con la participación de tres empresas.

La rapidez del procedimiento y el uso de la mencionada modalidad han generado cuestionamientos, especialmente por antecedentes en los que la Contraloría observó procesos similares en la comuna. Pese a ello, el intendente insistió en que el proceso se desarrolla dentro del marco legal y con la supervisión de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).