San Bernardino rendirá homenaje a Pedro Canoero con la inauguración de su escultura

El programa del evento incluirá un completo espectáculo musical, con presentaciones que prometen entretener a toda la familia. A continuación de la inauguración de la escultura, se presentarán:

20:30 – Chabely Fretes

21:00 – Las Paraguayas

21:30 – Ricardo Flecha

22:00 – Teresa Parodi

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El acceso al evento será libre y gratuito, invitando a todos a sumarse a esta celebración que combina homenaje, música y cultura en un mismo espacio frente al lago.

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Homenaje

La escultura “Pedro Canoero” buscará rendir homenaje a la figura del pescador y a la vida ligada al lago Lago Ypacaraí, elemento central en la historia y el desarrollo turístico de San Bernardino. De esta manera la obra pretende reflejar las tradiciones, el trabajo cotidiano y la conexión de la comunidad con su entorno natural.

Con esta inauguración, las autoridades apuntarán a fortalecer el circuito cultural y turístico de la ciudad, incorporando un nuevo atractivo que podrá ser visitado tanto por pobladores como por turistas durante todo el año.

Se espera una importante concurrencia de público para este evento, que combinará arte, música en vivo y un emotivo homenaje a las raíces locales, consolidando a San Bernardino como uno de los principales puntos de encuentro cultural del país.

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