Universidad Católica: estudiantes de Medicina protestan frente al rectorado

Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Asunción (UC), realizan una protesta frente a las oficinas del rectorado, ubicado junto a la Catedral Metropolitana, exigiendo la renuncia del decano Rafael Figueredo, acusado de supuestos maltratos hacia el personal docente y directivo de esta sede.

Luego de una asamblea, realizada ayer, jueves, los jóvenes habían decidido un paro total de actividades académicas en Ciencias Básicas, del primero al cuarto año de la carrera y un paro parcial en Ciencias Clínicas, garantizando exámenes y prácticas en los horarios correspondientes.

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Los representantes estudiantiles se reunieron esta mañana con el rector, Cristino Bohnert y su equipo, buscando “respuestas concretas” a lo que vienen reclamando, pero indicaron que no las encontraron.

“Únicamente se nos informó que, supuestamente, en el transcurso del día se emitiría un comunicado junto con la resolución del Comité de Investigación - que investiga las denuncias contra el decano Figueredo”, aseguraron.

Continúan protesta y paro académico

Ante la falta de respuestas, los alumnos decidieron continuar con el paro académico y también con las protestas frente al rectorado de la UC.

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Desde la UC, fuentes indicaron que el equipo del rector, principalmente el vicerrector académico, Óscar López Grutter, amenazó a los estudiantes con una intervención por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), si es que siguen adelante con la medida.

El presbítero Bohnert, rector de la UC, es el actual vicepresidente del Cones, como representante de las universidades de gestión privada.